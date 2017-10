Facebook testuje změny ve filtrování obsahu. Nová služba může zničit malé servery

PRAHA Facebook začal testovat zásadní změnu, která může znamenat katastrofu pro malá vydavatelství, či noviny, které se při šíření zpráv spoléhají na sociální sítě. Společnost se totiž rozhodla, že vytvoří novou službu tzv. News feed, lidé tak na svých stránkách uvidí již jen příspěvky od svých přátel, nebo placený obsah.

V současnosti Facebook filtruje příspěvky vašich přátel, nebo ze stránek, které sledujete, a proto vidíte jen zlomek toho, co se na sociální síti vyskytuje. Abyste viděli všechno, museli byste pokaždé kliknout na tlačítko „nejnovější příspěvky“ a nechat si je zobrazit. Společnost zároveň globálně testuje tzv. Explore feed, pomocí něhož můžete sledovat obecně populární obsah na Facebooku.



Mimo Explore feed však společnost testuje také novou službu nazvanou News feed. V ní by se neměly zobrazovat žádné nepropagovaný obsah ze skupin, či stránek, ale uvidíte pouze placené posty a příspěvky od vašich přátel.

Nový systém byl již testovaný v šesti zemích včetně Slovenska, Srbska, nebo Srí Lanky a pro zpravodajské servery, či vydavatelství znamenal 60-80% propad v dosahu příspěvků. Pokud by se takové změny aplikovaly plošně, mohlo by to znamenat konec pro menší vydavatelství.

Podle Filipa Struhárika, redaktora slovenského deníku Dennik N, znamenalo zavedení nové služby News feed propad v interakcích s uživateli Facebooku plošně pro všechna média.

„Naše stránky zaznamenaly dramatický propad v organickém vyhledávání,“ uvedl Struhárik pro server the Guardian. „Dosah některých facebookových stránek se ve čtvrtek a pátek propadl o dvě třetiny v porovnání s předchozími dny.“

Podle statistik z Facebookem vlastněné analytické služby CrowdTangle zaznamenalo 60 největších facebookových stránek na Slovensku minulý týden během noci ze středy na čtvrtek propad o dvě třetiny a tři čtvrtiny dosahu k uživatelům.

Menší stránky to může zabolet

Pro velké stránky, které se nepotřebují dohánět čtenost přes poutání na sociálních sítích, neznamená přechod na News feed prakticky žádnou změnu, jiné je to však u menších serverů. „Uvidíme ještě, jak velký to bude mít dopad,“ uvedl Struhárik. „Pokud ale je váš dosah radikálně menší, počet interakcí se vám sníží a vaše stránka nemá více způsobů, jak přitáhnout čtenáře, tak vás to může zabolet.“

Facebook celou záležitost ohledně dvou nových feedů vysvětluje logicky. Uživatelé prý chtěli vídat více příspěvků od svých přátel a tak společnost vytvořila News feed, který bude tvořen příspěvky od přátel, které máte na Facebooku a reklamami. Pro stránky pak společnost vytvořila Explore feed.

„News feed bez zpráv. Jen přátelé a sponzorovaný obsah,“ vysvětluje Struhárik s tím, že si nemyslí, že by tato služba mohla mít úspěch. „Lidé akorát zjistí, jak nudní jsou jejich přátelé.“