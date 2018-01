Facebook zablokoval dezinformační Parlamentní listy. Nejde ani strana Miloš Zeman - prezident ČR

PRAHA Ze sociální sítě Facebook zmizel profil serveru Parlamentnilisty.cz. Stránka, která měla několik desítek tisíc fanoušků, je nedostupná. Důvod blokace provozovatel webu nezná. Řekl to ředitel serveru Jan Holoubek. Podle zpravodajského serveru Info.cz podobný osud jako stránku Parlamentních listů stihl i osobní profil ředitele jejich redakce Jaroslava Polanského.

Ten je veřejně přístupný, ale poslední příspěvek na něm je z 21. ledna. Aktuální vyjádření k zablokování stránky Polanský nezveřejnil. Zablokována byla mimo jiné i stránka Miloš Zeman - prezident ČR, která sdílela články z Parlamentních listů.



Vedení Parlamentních listů se dosud s podobným postupem nesetkalo. „V době, kdy v EU roste tlak na sdělování informací od provozovatelů IT technologií, na zástupce Facebooku nelze dohledat žádný kontakt. Doposud nevíme, kdo nás udal, za co jsme byli zablokováni, zda právem či neprávem. Nemáme šanci na jakoukoli obhajobu nebo nápravu. Mrzí mne, že udavačství se stává zvykem a není pro to obrana,“ řekl Holoubek.

Parlamentní listy podle médií eviduje ministerstvo vnitra jako tzv. dezinformační web, server ale s odkazem na vyjádření ministerstva tvrdí, že na žádném takovém seznamu není. Parlamentní listy provozuje vydavatelství Our Media, ve kterém vlastní většinový podíl senátor Ivo Valenta. Valenta je také majitelem hazardní skupiny Synot.

Facebook v minulosti zablokoval například stránky Iniciativy Martina Konvičky, která je nástupcem Bloku proti islámu. S potížemi se na facebooku už potýkaly jiné projekty, do kterých byl Konvička zapojen.

Facebook podle odborníka na sociální sítě z Ami Digital Vladana Crhy stránky uživatelů v zásadě blokuje ze dvou důvodů. Prvním je, když sám provozovatel zjistí, že uživatel porušuje interní pravidla, druhým pak, když větší počet uživatelů závadné stránky nahlásí. Uživatel se po zablokování může obrátit na podporu služby a domluvit se na nápravě.