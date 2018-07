Falešná umělá inteligence. Start-upy najímají lidi, kteří předstírají, že jsou stroje

PRAHA O umělé inteligenci se často hovoří v extrémech - buď lidstvo spasí, nebo jej zničí. Ve skutečnosti však jde o lukrativní technologii, která stojí za řadou internetových platforem a aplikací. S jejím rozšiřováním však vznikl kuriózní trend: start-upy totiž začaly najímat lidi, kteří za obrazovkami svých počítačů pouze předstírají, že jsou projevy komplikovaného algoritmu, a to proto, aby nalákaly potenciální investory.

Postavit jakoukoli službu na umělé inteligenci není začínající firmu nic jednoduchého. Naopak jde o úkol tak náročný - a to finančně i časově - že se ho firmy ve svých krušných začátcích pokoušejí obejít. Ukazuje se totiž, že je často levnější a snazší zaplatit lidem za to, aby se chovali jako roboti, než přimět stroje, aby imitovaly lidskou inteligenci, píše server The Guardian.



„Použití lidské síly umožňuje přeskočit hodně vývojářských překážek. Je to neudržitelné, samozřejmě, neroste to samo jako umělá inteligence, ale vytváří to prostor pro vybudování základu a odklad toho nejtěžšího,“ vysvětluje Gregory Koberger, zakladatel ReadMe, programové aplikace pro softwarové inženýry. „Vlastně jde o prototyp umělé inteligence využívající lidskou sílu.“

Práce za minimální mzdu

Na podobné praktiky tento týden upozornil i list The Wall Street Journal, který informoval o tom, že Google umožňuje přístup k soukromé e-mailové korespondenci uživatelů vývojářům aplikací, které jsou napojené na Gmail. Příkladem byla společnost Edison Software, která za cílem zlepšení funkce „inteligentních odpovědí“ dovolila vlastním inženýrům pročítat soukromé e-maily svých uživatelů, a to aniž by je na to upozornila.

Nejde však o zcela nový trend: v roce 2008 byla například společnost Spinvox obviněna z toho, že využívala zaměstnance zahraničních call center pro přepisování hlasových zpráv do textové podoby, byť tvrdila, že šlo o strojovou práci. V roce 2016 agentura Bloomberg přišla s informací, že za populárními chatboty, tedy počítačovými programy určenými k automatizované komunikaci s lidmi, často stojí lidé pobírající minimální mzdu. Společnost Expensify v roce 2017 přiznala, že používala lidi k přepisu účtenek, které měla oficiálně skenovat jejich „chytrá technologie“.

V některých případech jsou pak lidé využíváni k tomu, aby vznikající systémy závisející na umělé inteligenci „vytrénovali“ a vylepšovali. Tak pracuje například společnost Scale, která vytváří operační systémy pro samořídíci automobily.

Technika čaroděje ze země Oz

Častým případem je však také strategie, kterou Koberger na Twitteru shrnul ve dvou bodech: 1.) Najměte skupinu lidí, kterým platíte minimální mzdu za to, že předstírají, že jsou umělou inteligencí, která předstírá, že je člověkem. 2.) Čekejte, až onu umělou inteligenci někdo vynalezne.

Gregory Koberger (Twitter) @gkoberger How to start an AI startup 1. Hire a bunch of minimum wage humans to pretend to be AI pretending to be human 2. Wait for AI to be invented 56 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Tuto techniku popisuje i Alison Darcyová, psycholožka a zakladatelka společnosti Woebot, která vytváří chatbota poskytujícího lidem na dálku psychickou podporu - podle Darcyové jde přitom o tzv. techniku čaroděje ze země Oz. „Simulujete to, co má být finálním produktem. Když to převedeme na umělou inteligenci, tak za oponou se schovává místo algoritmu člověk,“ popsala Darcyová. Systémy využívající umělou inteligenci totiž vyžadují „tuny dat“ a podle Darcyové jejich tvůrci občas nejdříve chtějí zjistit, jestli o jejich produkt bude zájem a jestli tak vůbec mají šanci sehnat investory.

Nedostatek transparentnosti v zaměňování umělé inteligence za lidskou vidí odborníci oslovení serverem The Guardian jako nebezpečný nejen kvůli možnému ohrožení soukromí uživatelů, ale také protože podrývá již tak často mylně chápaný přínos umělé inteligence, jejíž zdokonalování vzbuzuje stále větší obavy.

Pomyslný vrchol zatím přišel v květnu, kdy Google představil algoritmus simulující lidskou konverzaci tak dokonale (včetně zadrhávání se a užívání výplní typu „um“ a „ehm“), že se po vlně kritiky musí před hovorem s uživateli představit a „přiznat barvu“.

„Kolem umělé inteligence panuje obrovský strach, a tohle rozhodně nepomáhá debatě o transparentnosti,“ míní Darcyová.