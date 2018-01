Autobus, který čmoudil a protahovalo v něm. Před 40 lety vyjela v Praze legenda jménem Ikarus

PRAHA Toto úterý uplynulo přesně 40 let od dne, kdy na linky pražské MHD vyjel legendární autobus typu Ikarus. Československé metropoli a dalším tehdy socialistickým městům je dodávalo Maďarsko. Trasy pražské hromadné dopravy brázdily přes dvacet let. Do provozu je kromě Prahy svého času nasazovalo i Brno či Ústí nad Labem.

Ve druhé polovině 70. let nestačil vozový park pražského dopravního podniku pokrýt potřeby rozvíjející se metropole. S výstavbou nových sídlišť vyvstala nutnost zajistit přepravu jejich obyvatelům. Pražská MHD tehdy disponovala jen krátkými vozy typu Karosa ŠM 11, Škoda 706 RTO a Jelcz, které množstvím a kondicí nestačily.

V roce 1977 tak Maďarsko začalo pro československou metropoli dovážet autobusy typu Ikarus 280. Jejich výhodou byla kloubová konstrukce, díky níž vůz pobral více pasažérů. V první vlně jich do Prahy dorazilo dvacet. V praxi to znamenalo, že se napjatá přeprava v Praze zklidnila a vozy se začaly držet jízdního řádu.

„Tomuto autobusu jsme neřekli jinak než Hungarkamion. V zimě v něm ukrutně táhlo - mrzlo snad i uvnitř - a zvlášť dobrodružné bylo cestování na točně, která připomínala centrifugu,“ říká jeden z pamětníků Petr Závozda. Ikarus se proslavil se i temným čmoudem z výfuku. Cestující dojíždějící z východního kraje Prahy si vybavují i zdolávání jarovského kopce, kde strojům u vrcholu docházely síly. Nezapomenutelné jsou i rány zavírajících se dveří.



První Ikarus vyrazil na pražské silnice 16. ledna 1978, kdy začal obhospodařovat linku 190 na trase Jižní Město – Na Sádce – Budějovická. V průběhy zmíněného roku byly Ikarusy nasazeny ještě na další tři linky. Jednou z nich byla i linka 177, po níž jezdí kloubové autobusy, pochopitelně už ne typu Ikarus, dodnes.

Ikarus vytlačila Karosa, poslední vyjel roku 1999

Druhá dodávka Ikarusů proběhla v roce 1979. Praha však z Maďarska neodebírala jen kloubové vozy, ale i autobusy standardní délky. Vzhled Ikarusů pražský dopravní podnik zachovával po celá léta jejich provozu, prakticky do nich nezasahoval. Drobné změny prováděl jen ve vnitřním vybavení.



V 80. letech tvořily Ikarusy hlavní část vozového parku Prahy. Z kraje 90. let začal jejich význam v pražské MHD se startem domácí výroby kloubových vozů klesat. První autobus typu Karosa B741 se zapojil do přepravy v hlavním městě 1. ledna 1992. Z dlouhodobého hlediska nástup Karosy znamenal definitivní pád Ikarusů.

Naposledy poslal pražský dopravní podnik autobus typu Ikarus na trasu 1. července 1999, tehdy vyjely na linku 215 z Kačerova na Libuš čtyři stroje. V druhé půli roku se začala Praha Ikarusů zbavovat, prodávala je přednostně zemím bývalého Sovětského svazu. Poslední stroj tohoto typu v Praze je k vidění v muzeu dopravního podniku ve Střešovicích.