Zloději kvůli vanilce i zabíjí. Farmáři na Madagaskaru hlídkují své plantáže s mačetou v ruce

ANTANANARIVO/PRAHA Rostoucí cena vanilky je jeden z důvodů, proč dochází stále častěji k násilným loupežím. Farmáři si nevědí rady, veřejné složky jim nepomáhají, berou tak spravedlnost do vlastních rukou. Aby ochránili své plantáže, museli by zde trávit 24 hodin denně.

Bosý farmář se prochází uprostřed noci po lese. Zkorodovaná mačeta, kterou drží v ruce, není určena k řezání vinné révy nebo k rozštěpení větví. Je to ochrana před zloději. Takový obrázek je momentálně k vidění na Madagaskaru. Spousta dalších farmářů poslední měsíce ostražitě hlídkují lesy, každý den, 24 hodin denně, noc kvůli zlodějům vyráží na dlouhou cestu do vanilkových plantáží. Muži si berou s sebou zbraně, aby se zlodějům ubránili. Těm jde jenom o jedno – ukrást madagaskarskou vanilku.

Aby odradili zloděje, zemědělci označují jednotlivé lusky svými jmény, nebo někdy sériovými čísly. Někdy tyto údaje napíšou na vanilkové lusky i poté, co jsou usušené.



Leon Charles je jeden z farmářů z Madagaskaru, který řádění zlodějů pocítil na vlastní kůži už během minulého roku. „Pracoval jsem na mém rýžovém poli, když toho využili zloději a okradli mě. Byl jsem z toho smutný a brečel jsem, protože jsme přišli o všechno. Neměl jsem peníze na to, abych poslal své děti do školy. Naše domácnost tím trpí celý rok,“ řekl Charles pro BBC. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůř.



Kvůli vanilce se někdy i zabíjí

Dražší než stříbro Cena vanilky letí v posledních letech rapidně nahoru, kvůli cyklonu dokonce jeho cena letos krátce překonala stříbro.

Ještě v roce 2012 stál jeden kilogram vanilky 20 dolarů (přes 400 korun).

O čtyři roky později se už cena za kilo pohybovala okolo 195 dolarů (4300 korun).

Letos byla vanilka krátce dražší než stříbro, jeho cena dosahovala 600 dolarů (přes 13 000 korun).

Momentálně se cena pohybuje okolo 530 dolarů (více než 11 000 korun).

Loupeže jsou často násilné. Na Madagaskaru už zaznamenali několik desítek vražd, které byly spojené s krádeží vanilky. Někteří farmáři se neúspěšně snaží získat policejní ochranu. Někteří zase vzali spravedlnost do svých rukou. Podle místních obyvatelů není vidět žádná vůle k tomu, aby policie loupeže vanilky vyšetřovala.



Vanilková zmrzlina z pravé vanilky se pomalu stává světovou raritou. Cukrárna Oddono’sv Londýně si vyrábí své zmrzliny zcela z přírodních surovin. V loňském roce zde ale jedna příchuť chyběla. „Když jsem řekl zákazníkům, že nemáme vanilkovou zmrzlinu, mnoho z nich bylo šokováno,“ řekl BBC Christian Oddono, který cukrárnu řídí.



„Musel jsem jim vysvětlit, že nechceme prodávat nekvalitní výrobky, a také nikdy nepoužíváme chemikálie. Pak to pochopili,“ dodal Oddono. Letos si našel nového dodavatele a vanilkovou zmrzlinu opět zařadil do své nabídky. Cena je podle něj ale pořád vysoká, proto zvýšil cenu zmrzliny. Zákazníci si zatím údajně nestěžovali.



Vanilku vidíme všude kolem, ve svíčkách, cupcacích, sladkostech apod. Pokud ale jíme něco s touto příchutí, tak je to velice pravděpodobně uměle ochucené. Méně než 1 % potravin s vanilkovou příchutí získalo svoji chuť díky pravým luskům. Vědci vyrábějí syntetický vanilin - který dodává vanilce svou vůni, už od 19. století. Kdysi byl extrahován z uhlí, dehtu, rýžových otrub, dřeviny a dokonce i z kravského hnoje. Dnes se vyrábí drtivá většina vanilinu pomoci petrochemického průmyslu. Umělý vanilin může být až dvacetkrát levnější než přírodní produkt.