Favorit mohl být i jako sedan a kupé. Chyběly na ně peníze a chuť

V případě Škody Favorit se zákazníci dočkali tří karosářských verzí, ale dle původních plánů jich mohlo být i více. Od počátku byly v přípravě sedan i kupé. Navíc vznikly různé další prototypy Favorita, u těch ale bylo už v době vzniku téměř jisté, že se do výroby nepodívají.

Škoda Favorit se vyráběla ve třech základních karosářských variantách: krom hatchbaku Favorit to bylo kombi Forman a také vznikl pick-up. Pak ještě existovala užitková provedení Praktik a nakonec Forman Plus se zvýšenou nástavbou, takže počet karosářských verzí Favorita byl na někdejší poměry nečekaně bohatý.

Petr Hrdlička, šéfkonstruktér Favorita, vysvětloval, že to byl od počátku záměr. „Když chcete uživit dealera, musíte mu nabídnout alespoň tři typy aut,“ vysvětluje proč od počátku vývoje plánoval více modelových variant. Se předchozími modely Škody něco takového vlastně ani možné nebylo a to kvůli konstrukci s motorem vzadu – kombi nebo třeba užitková provedení tak nepřicházela v úvahu. Ale u Favorita se možnosti otevíraly a Hrdlička od začátku tlačil na to, aby byly připraveny.

Pro tehdejší socialistický průmysl zcela revoluční Škoda Favorit byla představena 16. září roku 1987.

„Hlavní designér Bertoneho Marc Deschamps měl udělat všechny verze (hatchback, kombi, sedan a kupé – pozn. red.) a já mu řekl, aby udělal stejné zadní dveře hatchbacku a kombi. Moc se mu nechtělo, ale nakonec souhlasil. Já věděl, proč to chci. Kdyby ty dveře byly každé jiné, tak se to auto vůbec nemůže narodit,“ říká Hrdlička s tím, že shodné dveře znamenaly, že Škoda nemusela pro kombík vyvíjet zvláštní nářadí. I tak se ale kombi dostalo do výroby trochu se štěstím: Hrdlička se spojil s policijí a ta si nechala postavit dva prototypy, na kterých se odehrál veškerý potřebný vývoj. Když pak Škodu koupil Volkswagen, Formana, jak se kombi jmenovalo, okamžitě snadno zavedl do výroby.



Další verze Favorit ale neměly takové štěstí, jelikož jejich vývoj nebyl hotový. V případě sedanu a kupé tak zůstalo jen u několika prototypů – sedan vznikl ve dvou exemplářích, kupé dokonce v jediném. Auta se ovšem dodnes zachovala a stojí v depozitáři muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Sedany byly interně označeny jako Škoda 782 Sedan, kupé jako Škoda 783 Coupé. Prototypy sedanu vznikly v roce 1986 a zřejmě z důvodů konstrukční odlišnosti v zadní části auta jim byla vystavena stopka.

Ještě odlišnější pak bylo krásné kupé, které vzniklo v roce 1987 – to jakoby si namaloval Bertone pro svou potěchu, auto má za předním blatníkem kompletně odlišné boky a jinak konstruovanou karoserii, výrazně se liší i interiér, který dostal nadmíru polstrování. Kupé bylo docela vizionářské, byl to jednoduše trochu sportovněji střižený třídveřový hatchback – podobnou odlišnost pak připustil Renault například u první a třetí generace svého modelu Mégane (modely označené Mégane coupé) a dnes to předvádí například Kia s modelem pro_cee’d. Jenže právě tyto velké odlišnosti v podstatě znamenaly jistotu, že kupé se vyrábět nebude – Škoda na to jednoduše neměla finance.

Asi nejpodivnější prototyp. Škoda 786 z roku 1991.

I přesto konstruktéři v Mladé Boleslavi i jinde pokračovali ve snění a z Favorita vznikaly další různé odnože. V roce 1989 například vznikla studie Škoda 781 Tremp, která měla střechu jen nad předními sedadly, vzadu byla střecha odříznutá a byl tu jen obloukový rám. Další verzí byla Škoda 784 Savana Combi (nebo také Furgon), což byl pick-up s pevnou prosklenou nástavbou a zadními sedadly – jakási obdoba dnešních osobních verzí modelů jako je VW Caddy, Citroën Berlingo, Renault Kangoo a mnoha dalších. Tehdy to bylo relativně neobvyklé řešení, něco podobného předvedla v roce 1977 Matra Rancho.



Škoda měla postavit i prototyp kabrioletu, ale ani ten se do výroby v automobilce nedočkal. Nicméně kabriolet nakonec na vlastní pěst vyvinula a v omezené sérii vyráběla firma Metalex, MTX Cabrio je dnes vzácným a ceněným vozem. Tím ale výčet různých prototypů a experimentů nekončí – Favorit vznikl i v prodloužené sanitní verzi, provedení 115 S mělo být základní volbou s motorem o objemu 1,1 litru a naprosto minimální výbavou. V muzeu Škoda Auto dnes stojí třeba Favorit Fun, který vznikl jako jakési cvičení v Česaně v roce 1993 a byl vlastně předobrazem budoucí sériové Felicie Fun. Do výroby se nedostalo ani provedení Favorit RS s motorem o výkonu 86 kW. Ve Formanu pak Škoda testovala i nový motor 1,6 litru, který měl sloužit pro nástupce Favorita a Formana, jenže zásah Volkswagenu vývoj tohoto motoru ukončil. Namísto vlastního agregátu 1,6 litru s výkonem až 73 kW tak Felicia dostávala šestnáctistovku Volkswagen s maximem 55 kW.

Závěrečné slovo musí patřit také původně připravenému faceliftu Favorita. „Jakmile jsme skončili s vývojem Favorita, ihned jsme začali pracovat na Faceliftu. Bertone ho měl už připravený, jenže Volkswagen nakonec změnil Favorita po svém,“ říká Petr Hrdlička. Koncept faceliftované Škody Favorit se představil na autosalonu v Turíně v roce 1990 a bylo na něm patrné zaoblení některých částí karoserie. Možná to ale nakonec faceliftu srazilo vaz – Volkswagen potřeboval nově koupenou automobilku postavit na nohy a bylo potřeba šetřit, jenže výraznější změny karoserie by znamenaly vysoké náklady. Namísto toho tak dostal Favorit jen jinou čelní masku (a to hned dvakrát) a při druhé modernizaci z počátku roku 1993 pak především oněch legendárních 548 zlepšení – přičemž šlo o zdokonalení především v technické a kvalitativní části.



Krásný facelift Favoritu označený interně jako Škoda 791, stejně jako studie sedanu Škoda 792 Felicia tak zůstaly zapomenuty.