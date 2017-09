Fiasko s miliardami na vysokorychlostní internet. Většina se zřejmě vrátí do Bruselu

PRAHA Výstavbě vysokorychlostních internetových sítí v Česku, které chce Evropská unie podpořit 14 miliardami korun, hrozí fiasko. Ministerstvo průmyslu a obchodu v první výzvě, která skončila úterý v poledne, obdrželo jen tři žádosti za několik desítek milionů. Plánovalo přitom rozdělit až 11,5 miliardy. Většina peněz se tak patrně bude muset vrátit zpátky do bruselské kasy.

Naplnilo se tak to, před čím firmy varovaly. Řada chyb ministerstva průmyslu při připravování výzvy a psaní dotačních pravidel způsobila, že menší poskytovatelé internetu, kteří obsluhují více než polovinu domácností především mimo velká města, na dotace nedosáhnou. Ti velcí zase nemají zájem.

„Ministerstvo očekávalo větší zájem ze strany podnikatelské veřejnosti. Tato problematika je ale ve srovnání s dalšími výzvami Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro žadatele poměrně obtížná a velmi komplexní. Složitost telekomunikační problematiky a řady komerčních vlivů způsobily, že většina podnikatelů zatím spíše vyčkává,“ řekl LN mluvčí resortu průmyslu František Kotrba.

Česko je ve více než dvouletém skluzu

Podle ministerstva se s problémy týkajícími se podpory vysokorychlostního internetu se potýká více zemí Evropy. „Česká republika je se svou první výzvou daleko před Slovenskem, kde dosud ani k vypsání výzvy nedošlo,“ dodal Kotrba.

I Česko je však ve skluzu, a to v současnosti více než dvouletém. Můžou za to původní tahanice mezi ministerstvem průmyslu a vnitra o to, kdo bude na rozdělování peněz dohlížet, a následná neschopnost MPO připravit půdu pro vypsání dotačních výzev. Od roku 2014 do současnosti tak nedošlo k jedinému zahájení projektu.

Problém pokrytí vysokorychlostním internetem se podle MPO dotýká až dvou třetin území ČR. Možnost připojit se rychlostí vyšší než 30 megabitů za sekundu má třetina domácností, nad 100 Mb/s pak jen zhruba tři procenta. Podle plánů EU přitom mají mít rychlost 30 Mb/s už v roce 2020 všechny domácnosti, polovina z nich pak dokonce 100 Mb/s.

‚Očekáváme intenzivní diskuse‘

S tímto termínem souvisí i podávání žádostí a čerpání dotací. Kdo doté doby nezačne stavět a nejpozději do dvou let po termínu peníze nevyčerpá, ten bude mít smůlu. EU si zbylé finance vezme zpět. MPO nyní připravuje vyhlášení druhé výzvy, k čemuž by mělo dojít na začátku příštího roku.

„Očekáváme intenzivní diskuse s podnikatelským sektorem a vypíšeme veřejné konzultace k návrhu intervenčních území pro druhou výzvu. Podmínky dotace budou ze strany MPO dále posuzovány,“ tvrdí mluvčí Kotrba.

Právě špatně vypsané podmínky na základě starých dat a nekomunikativnost ministerstva v předchozích letech poskytovatelé internetu hojně kritizovali. Ani do druhé výzvy však mnoho nadějí nevkládají už jen proto, že na administrativu ani stavbu sítí už prostě není dost času.

„Utratit za dva roky 28 miliard korun (firmy totiž musí k dotované částce přidat stejnou sumu ze svého, pozn. red.) tam, kde není ekonomické racio, prostě nejde,“ říká prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek. „I kdyby byla výzva napsána dobře, asi se hned nenajdou zajišťovatelé pro všechny potřebné regiony, takže by měla ještě následovat třetí výzva, čímž už se dostáváme do roku 2019,“ dodal Ondřej Beránek z poradenské společnosti eNovation, která se zabývá veřejnou podporou.

Miliardy nemusí být nutně ztraceny

Pokrytí doposud opomíjených menších obcí ani zmíněné miliardy však nemusí být nutně ztraceny. Jak LN včera informovaly, vláda přijala akční plán o budoucnosti českého automobilového průmyslu, který počítá s rozvojem samořiditelných vozidel. Kolem silnic by tak měla vzniknout nová a vysokokapacitní datová infrastruktura, která umožní těmto vozidlům komunikovat.

V plánu se přitom počítá i s možností spolupráce se soukromým sektorem a vznikem komerčních projektů. Vysokorychlostní internet by se tak mohl do regionů dostat takto a při šikovnosti úředníků by mohly být využity i zbylé miliardy.

„Dle podmínek výzvy k vysokorychlostnímu internetu se výzva zaměřuje na domácnosti. Jednáme s MPO, aby současný operační program náš záměr pokrýval a finančně na tuto činnost přispěl,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.