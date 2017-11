Finanční poradce šetří nejen peníze, ale i čas

Zhruba před čtyřmi lety si pražská podnikatelka Petra Sedláčková chtěla se svým partnerem koupit byt. Žena, která již více než 15 let spoluvlastní IT společnost a provozuje účetní a daňovou kancelář, nechtěla ztrácet čas hledáním vhodné hypotéky, obíháním bank, zjišťováním vhodné doby fixace, vypisováním formulářů či dohadováním o typu hypotéčního úvěru. Svůj problém nadhodila při pravidelné partičce karetní hry s názvem Kouřící kočka jednomu rodinnému příteli, a ten jí doporučil jméno Oldřicha Turnera z firmy OVB.

Advertoriál

„Nebylo to úplně standardní úvodní setkání. Z paní Sedláčkové jsem necítil přílišnou důvěru. Bylo vidět, že si mě chce nejprve významně prověřit a nechce se mnou ztrácet ani minutu navíc,“ uvedl Turner. „To je pravda,“ přikyvuje paní Sedláčková, „potřebovala jsem někoho, kdo se mnou bude jednat na rovinu, ne nějakého prodavače pojistek. Někoho, kdo bude schopný se mnou komunikovat na patřičné úrovni a nebude mi vnucovat myšlenku o nezbytnosti čehosi,“ řekla paní Sedláčková a pokračuje: „ve světě a problematice financí se vyznám, ale nemám čas zabývat se detaily a porovnáváním jednotlivých nabídek. A když mi můj kamarád, který to má prakticky stejně, doporučil pana Turnera, rozhodla jsem se to s ním zkusit.“ „Ale na první schůzce jste si mě proklepla opravdu hodně kriticky,“ usmívá se finanční poradce Turner.

Vzápětí dodává, že podobných klientů má několik. „Většinou se jedná o velice zaměstnané manažery či úspěšné podnikatele, kteří mají svou představu, ale nemají dostatek času ani specifických zkušeností. Rádi tak využívají kontaktů s odborníky na danou problematiku, kteří jim umí pomoci,“ pokračuje pan Turner. „Klientovi standardně předložím několik variant od různých bank, ze kterých si následně vybírá pro něj nejoptimálnější řešení. Po jeho nalezení následně vyřizuji veškerou administrativu. Zajdu na katastrální úřad, odfiltruji klienta od dotazů bankovních úředníků a ve finále mu předložím pouze hotovou smlouvu, která jen čeká na podpis a celkově tak klientovi ušetřím velkou spoustu času.“

„V něco takového jsem doufala a přesně to se k mému velkému překvapení také stalo, a já jsem se nemusela vůbec o nic starat,“ usmívá se Petra Sedláčková.

Za dobu jejich dosavadní spolupráce Oldřich Turner sháněl pro svou klientku další hypotéku za účelem koupi nemovitosti pro děti, a s postupem času se dostali i k debatám o investicích. „Vybudovali jsme si vztah vzájemné důvěry, vím, že vždy upřednostňuje zájmy mé rodiny, bez ohledu na to, jakou má provizi,“ vysvětluje Petra Sedláčková. „Nejsem velkým příznivcem pojištění a pojistek, ale narodila se nám dcera a v této situaci jsme si uvědomili, že by bylo vhodné ošetřit některá rizika. Já i můj partner podnikáme, v případě nečekaných životních zvratů dcera nezůstane nezajištěná,“ dodala.

Společně tedy uzavřeli pojištění obou nemovitostí a předmětem další spolupráce bylo i zajištění vhodného pojištění služebních vozů.

Jak Oldřich Turner sympaticky přiznává, udělal tehdy chybu, která ho stála desítky tisíc korun, nicméně jeho pochybení naštěstí neohrozilo další spolupráci s jeho klientkou.

Jak k chybě došlo? Havarijní pojištění jednoho z vozů bylo uzavřeno a firma paní Sedláčková hradila dohodnuté pojistné. O to větší tedy bylo její překvapení, když do sídla firmy doputoval doporučený dopis, který vyzýval k uhrazení částky přes 90 tisíc korun za poškození vozidla při nedávné události. „Když jsem to zjistil, bylo to šílené. Udělal jsem chybu v tom, že jsem si nezkontroloval smlouvu a nesjednali jsme povinné ručení. Stačilo jedno chybné zakliknutí v systému. Vše jsme okamžitě napravili. Poměrnou částku ze škody, asi 50 tisíc korun jsem uhradil sám, zbytek pokryla firma OVB ze svého pojištění,“ vypráví Turner.

Většina poradců by se zachovala naopak, nezvedala telefon, případně se odvolávala na chybu v bance, ale profesionální reakce finančního poradce na profesní pochybení přesvědčila Petru Sedláčkovou, že může bez obav doporučit služby Oldřicha Turnera svým kamarádům a klientům, o jejichž finance se poradce nyní pečlivě stará. „Jeho reakce mě upřímně a velmi mile překvapila,“ uzavírá naše povídání paní Sedláčková s úsměvem.