Finsko ukončuje experiment s nepodmíněným příjmem, nahradí ho univerzální daňové úlevy

HELSINKY Finská vláda se rozhodla, že neprodlouží projekt se zaručeným příjmem pro 2 000 nezaměstnaných Finů. Testování začalo na začátku roku 2017, konec přijde na konci tohoto roku. Jedinci, kteří se zapojili do pilotního projektu dostávali měsíčně výplatu v hodnotě přes 14 tisíc korun. Vláda chystá po zkoušce s nepodmíněným příjmem otestovat univerzální daňové úlevy.

Na začátku loňského roku spustilo Finsko projekt, který byl prvním svého druhu na světě. Vylosovali 2 000 nezaměstnaných Finů a začali jim měsíčně vyplácet 560 eur, což je přibližně 14 229 korun, jen o málo víc, než je podpora v nezaměstnanosti.

Stát si chtěl vyzkoušet, jak by vypadala situace, kdyby tuto sumu dostávali všichni občané bez ohledu na to, zda pracují či nikoliv. Především to, zda by si lidé více hledali práci, dsyž by věděli, že jim dávka i přesto zůstane.

Navíc by se zjednodušila státní administrativa. Lidé by nežádali o řadu dalších dílčích příspěvků, nedokládali by, kolik mají peněz a na úřady by tak vlastně vůbec nechodili.

Lidé zapojeni do projektu museli mít jednu podmínku - věk mezi 25 až 58 lety. Pokud měli zájem, tak mohli pracovat a přivydělat si. Dvouletý test měl za úkol zjistit, zda může základní příjem motivovat nezaměstnané k práci.



Projekt je u konce, nahradí ho další testování

„Dychtivost vlády se vypařuje, odmítli projekt nadále financovat,“ uvedl krátce pro BBC Oli Kangas, jeden ze strůjců experimentu. Testování tak doběhne to do konce tohoto roku a poté si bude muset dvoutisícovka Finů hledat práci.

„Až skončí projekt se základním příjmem, měli bychom spustit testování univerzální daňové úlevy,“ řekl Petteri Orpo, ministr financí finské vlády. Univerzální daňové úlevy zavedla v roce 2013 Velká Británie, nahradila tak dosavadních šest různých sociálních dávek.



Experiment bude trvat do konce roku, proto nejsou k dispozici žádná data. Právě délku testování kritizuje profesor Oli Kangas. Podle něj za tak krátkou dobu nelze zjistit, zda je projekt účinný. Zároveň je podle odborníků vzorek lidí příliš malý. „Dva roky jsou krátký časový úsek na to, abychom mohli z tak rozsáhlého experimentu vyvodit širší závěry,“ citoval server Business Insider Kangase. Oficiální zjištění by mělo být publikováno na začátku příštího roku.

Základnímu příjmu fandí i Musk

Několik světových podnikatelů v minulosti vyjádřilo podporu univerzálnímu základnímu příjmu. Mezi nimi jsou zakladatel Tesly Elon Musk, spoluzakladatel Facebooku Chris Hughes a Ray Kurzweil, technický ředitel Googlu. Tyto významné osobnosti v technologickém byznysu uvedly, že základní příjem v kombinaci s dalšími metodami v boji proti chudobě můžou vyřešit úbytek pracovních míst na úkor automatizace.