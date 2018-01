Firmě se nezdají Fischerovy rady, Pražská strojírna požaduje vrácení honoráře

■ Jde o dceřinou společnost pražského dopravního podniku sídlící v pražské Vinoři.



■ Z abývá se třeba péčí o kolejové svršky či výrobou různých produktů zejména pro tramvajové tratě. Má asi 150 zaměstnanců.

■ Až do začátku loňského roku ji zhruba deset let vedl manažer Vladimír Říha. V té době chystal ambiciózní expanzi do Iráku, kde chtěl, aby se strojírna podílela na stavbě tramvajových tratí.

■ Vedení mateřského dopravního podniku jeho vizím neuvěřilo a začalo prověřovat hospodaření firmy.

■ Říhu a jeho kolegy odvolalo a nechalo si vypracovat dva různé audity, forenzní prověření odevzdala loni v srpnu společnost EY.

■ Kontroly se zabývaly především neobvykle vysokými výdaji na útraty manažerů, honosný vozový park či za přepychové večeře a dary pro obchodní partnery.