Firmu OKD vlastní znovu stát, akcie za 80 milionů převzal podnik Prisko

KARVINÁ Majitelem těžební společnosti OKD je od středy znovu stát. Akcie OKD v Karviné převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80 milionů korun. Firma má nové představenstvo, jeho předsedou a výkonným ředitelem se stal Boleslav Kowalczyk, který byl dosud v OKD ředitelem činných důlních závodů.

V dolech na Karvinsku pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 9500 lidí.

„Rád bych poděkoval všem zaměstnancům a lidem, kteří prožili v OKD nelehký proces insolvence a reorganizace, za to, že svou prací a pílí přispěli k tomu, že se tento projekt povedl,“ řekl předseda představenstva společnosti Prisko Marian Klásek. „Není to úplně obvyklé, aby tak velká firma, která se dostane do tak vážných problémů, přežila a pokračovala dál ve své činnosti,“ dodal.

Řekl, že prvním úkolem Priska bude prověřit stav hospodaření OKD, podívat se na strategické plány a posoudit, zda a jak se bude postupovat dál v případě uzavírání dolů a další činnosti podniku. „Při převzetí OKD jsme se zavázali, že vytvoříme rezervy na budoucí útlum dolů ve výši 4,9 miliardy korun, a tyto rezervy samozřejmě tvořit budeme a toto dodržíme a splníme,“ řekl Klásek.

Poslední důl by se měl zavřít v roce 2023

Útlum dolů by měl být postupný, rozložený až do roku 2026. „V roce 2023 by mělo dojít k uzavření posledního dolu a další tři roky by měla ještě probíhat likvidace,“ řekl Klásek.

OKD loni ukončilo těžbu v Dole Paskov, kdy budou zavírány další doly, bude záležet na aktuálních ekonomických ukazatelích a na tom, co bude pro firmu ekonomicky a technicky vytěžitelné. „Podle toho se rozhodne, kdy dojde k uzavření dolů Lazy a Darkov, jestli to bude podle původního harmonogramu na konci roku 2018, nebo jestli se to posune,“ řekl Klásek.

Za fungování OKD bude zodpovídat nové představenstvo. „Já sám jsem jeden z členů. Kontrola bude z mé strany průběžná a pravidelná. Další zástupce společnosti Prisko je v dozorčí radě společnosti, takže tam bude kontrola probíhat stejně,“ řekl Klásek.

Místopředsedou představenstva je ředitel právní služby OKD Jan Solich. V představenstvu je kromě Kláska ještě obchodní ředitel OKD Petr Hanzlík. Novými členy dozorčí rady jsou za společnost Prisko David Rais, člen bývalého představenstva Michal Kuča a předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička.

Úpadek OKD začal před dvěma lety

Společnost OKD se dostala do úpadku v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel.

Věřitelé, insolvenční správce i soud následně firmě schválili reorganizační plán. Jeho součástí bylo převedení dolů i se zaměstnanci na novou společnost OKD OKD Nástupnická, což se stalo 27. března. Firma se následně přejmenovala na OKD a její akcie dnes převzal podnik Prisko. Původní společnost OKD změnila svůj název na Správce pohledávek OKD, v této firmě zůstaly pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku.