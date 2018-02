Formule 1 se chce víc zalíbit divákům, nasadí moderní technologie

Barcelona Zástupci společnosti Liberty Media se snaží proměnit seriál mistrovství světa Formule 1 v moderní byznys. Zavádí proto řadu změn, z nichž mnohé mají F1 přiblížit dnešním náročným divákům. Na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně tak zástupci oznámili spuštění vlastní streamované služby pro sledování závodů i jejich zákulisí.

Zatímco na barcelonském okruhu Circuit de Catalunya, kde právě probíhají předsezónní testy, narušuje harmonogram počasí, na výstavišti v rámci veletrhu MWC pokračuje vedení Formule 1 v nastoleném plánu. Aktuální vlastník komerčních práv (a tím pádem faktický vlastník seriálu), společnost Liberty Media, zavádí řadu změn, které mění F1 z konzervativní série na moderní prostředí. Pryč je rezervovanost F1 vůči sociálním sítím a teď padá další bariéra.

Kdo chtěl Formuli 1 sledovat, musel tak činit nejčastěji skrze některý z placených televizních kanálů. Ty mají omezenou regionální dostupnost a divákům nemusí vždy jejich interpretace obsahu F1 vyhovovat. Jednoduše v tomto ohledu nefunguje konkurence a televize, které měly pro daný region exkluzivitu, nemusely pracovat na kvalitě přenosů. To se ovšem teď změní, protože Liberty Media spustí vlastní streamovaný kanál, na kterém bude moci obsah sledovat kdokoli a odkudkoli. Samozřejmě za to bude muset zaplatit.

F1 TV, jak se služba bude jmenovat, zavede spoustu technických novinek. Na výběr budou komentáře v několika jazycích, diváci dostanou přímo ve svých zařízeních přístup k celé řadě kamer a budou si sami moci volit záběry. Lákadlem bude nová 360stupňová kamera, která nabídne divákům pohled do kokpitu všech vozů. Obsah ve službě bude unikátní, to znamená, že ho nebude Liberty Media nabízet v rámci běžné licence televizních práv. Krom sledování F1 nabídne služba i možnost sledovat závody doprovodných sérií Formule 2, GP3 a Porsche Supercup.

Trochu zádrhelem bude z počátku dostupnost. Liberty Media službu podle svého prohlášení v téměř dvou tuctech zemí. Půjde především o velké trhy a o ty země (alespoň v Evropě), kde se závody F1 jezdí – v seznamu tak nechybí Maďarsko, že by ovšem v první vlně byla Česká republika je nepravděpodobné.

Přístup ke službě bude z počátku výhradně přes webový prohlížeč, časem Liberty Media připraví i mobilní aplikaci a aplikace pro chytré televize. Služba F1 TV Pro bude stát zhruba 8 – 12 dolarů měsíčně. Co může za rozptyl ceny zatím organizátoři neuvádí, je pravděpodobné, že půjde o slevu při předplatném na celou sezónu a roli budou hrát i regionální rozdíly (ceny v různých měnách a s různou úrovní zdanění). I v nejdražším případě to ale znamená, že by měsíční dávka živého obsahu z Formule 1 měla vyjít maximálně na 250 korun.

Existovat bude i levnější „rozhlasová“ varianta služby, která nabídne krom komentáře i on-line přehled o časech. Přístupný bude také videoarchiv s historickými klipy.

Fakt, že zástupci seriálu F1 představili svou novou službu na veletrhu MWC je mimo jiné dalším důkazem toho, jak se snaží F1 přiblížit publiku. Barcelona se na několik dní stala doslova centrem dění digitálního světa. A byť právě v Barceloně pravidelně probíhají okolo termínu veletrhu zmíněné předsezónní testy, předchozí vedení F1 takovou akci ignorovalo.