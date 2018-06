Fotbalový svátek za miliardy. Tři hvězdy mistrovství cenou převyšují devět týmů

MOSKVA/PRAHA Trojice největších hvězd letošního mistrovství světa ve fotbale Neymar, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo mají dohromady větší cenu než devítka celých týmů, jež se v žebříčcích tržní hodnoty řadí až na konci.

Mistrovství světa ve fotbale, které se od zítřka koná v Rusku, bude po všech stránkách pěkně drahá podívaná. Náklady hostitelské země na pořádání šampionátu včetně rozšíření či vybudování nových sportovišť, dopravních cest či u ubytování by podle ruských odhadů měly přesáhnout v přepočtu 304 miliard korun. To by z letošního mistrovství učinilo jednu z vůbec nejdražších fotbalových událostí v historii.



V miliardách se ovšem počítá i­hodnota toho vůbec nejdůležitějšího, co je na celém šampionátu nejdůležitější – fotbalistů. Pokud by se sečetla tržní hodnota všech hráčů z 32 týmů, jež se mistrovství účastní, dosáhla by 12 miliard dolarů (261 miliard korun). Vyplývá to z propočtů ekonoma dánské ING Bank Iana Brighta pro server Business Insider. Data přitom vycházejí z dat německého webu Transfermarkt, který zveřejňuje informace o bývalých či současných hráčích a jejich odhadovaných tržních hodnotách.

Graf cen jednotlivých hráčů, kteří se zúčastní světového šampionátu v Rusku v porovnání s cenou celých týmů.

Rozdíly mezi jednotlivými týmy jsou přirozeně obrovské. Zatímco hodnota některých sestav z­Evropy a Jižní Ameriky často převyšuje miliardu dolarů, hodnota týmů z druhé strany spektra dá sotva setinu. Například nejhodnotnějším týmem na šampionátu bude Španělsko, jehož hráči mají dohromady cenu kolem 1,2 miliardy dolarů (přes 26 miliard korun).

Za jejich nejcennějšího hráče, záložníka FC Barcelony Sergia Busquetse, který je ceněn na 94 milionů dolarů, by šlo pořídit více než osm celých týmů z Panamy. A trojice největších fotbalových hvězd Neymar, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo mají dohromady větší cenu než devítka nejméně hodnotných týmů, které se šampionátu účastní. „Říká se, že fotbalový trh je hodně přefouknutý. Je přitom udivující vidět obří zvýšení tržních hodnot týmů oproti poslednímu mistrovství světa v Brazílii,“ řekl Ian Bright pro Business Insider. „Jestli ale tato hodnota skutečně odpovídá reálným penězům, je otázka, kterou mohou odpovědět pouze fanoušci,“ dodal.



Ne nutně musí hodnota týmu odpovídat šancím na výhru turnaje. Například podle odhadů Business Insideru je vítězství Španělska šest ku jedné. Favoritem je naopak Brazílie, jejíž tým má „jen“ miliardovou hodnotu. Odhady odborníků i sázkařů totiž vycházejí z­historických zkušeností: tým, který se teď může opřít o­uzdraveného Neymara, je totiž s pěti získanými tituly vůbec nejúspěšnějším účastníkem světových šampionátů.

Faktem ale je, že s výjimkou Argentiny jsou mezi favority soutěže právě země jako Brazílie, Německo, Francie a Španělsko, tedy státy s těmi nejdražšími týmy. Ostatně ani tým Argentiny na tom není špatně. Krom toho, že za něj kope Lionel Messi, činí jeho hodnota 822 milionů dolarů (skoro 18 miliard korun), což je méně než v případě týmů Belgie i­Anglie. Přesto mu ale bookmakeři dávají šance na výhru kolem šesti ku jedné, zatímco například v případě mnohem dražšího týmu Anglie asi 20 ku jedné.