Fotka saúdské princezny za volantem vyvolala kritiku. Lidé na internet vyvěšují snímky zatčených

PRAHA Fotografie saúdské princezny Haify bin Abdulláh Al Saud sedící na sedadle řidiče vyvolala vyostřenou debatu na sociálních sítích. Snímek se objevil na obálce červnového vydání módního časopisu Vogue, který ho publikoval ku příležitosti blížícího se zrušení zákazu řízení pro ženy v Saúdské Arábii. Protestující uživatelé ale ve svých příspěvcích na internetu nahrazují tvář princezny fotkami aktivistek, které byly v květnu zatčeny arabskou policií za svůj nesouhlas se zákazem.

Snímek zobrazuje princeznu Haifu sedící na místě řidiče v kabrioletu. Dcera zemřelého saúdského krále Abdulláha má přitom na sobě kožené rukavice a boty s vysokými podpatky.

Fotografie byla publikována na obálce módního časopisu Vogue, a to společně s textem, který nese titulek „Věnováno průkopnickým ženám Saúdské Arábie“. Na situaci upozornil britský list The Guardian.

Článek přitom chválí reformy, zahájené korunním princem Mohamedem bin Salmánem. Blízkovýchodní země se totiž letos 24. června chystá zrušit desítky let starý zákon, který zakazuje ženám řídit.

Korunní princ se už dlouhou dobu pokouší o uvolnění přísných náboženských zákonů. „V naší zemi existují konzervativní lidé, kteří se obávají změn. Pro mnohé jsou totiž tyto přísné zákony všechno, co dosud znali. Já osobně jsem z těchto reforem nadšena a podporuji je,“ řekla princezna Haifa pro časopis Vogue.

Fotografie saúdské princezny ale vyvolala kritiku na sociálních sítích ze strany aktivistů, kteří dříve protestovali proti dřívější květnové vlně zatýkání. Tehdy arabská policie během zátahu zadržela nejméně 11 aktivistek, které demonstrovaly právě za zrušení zákazu řízení pro ženy.

Podle deníku Guardian se jednalo o příslušnice pravicových skupin a aktivistky, které chtěly ukončit saúdskou vládu patriarchátu. Lidé na sociálních sítích proto na protest proti zatčením zveřejňují fotky zadržených žen, a ty pomocí fotomontáže umisťují do snímku princezny Haify z obálky časopisu Vogue.

@VogueArabia

Not sure if it’s due to negligence, or just ignorance, but you have selected a random person for the cover of the #SaudiIssue with no significant contributions to any campaign fighting for Saudi women’s right to drive.



Here are few suggestions to correct that error: pic.twitter.com/oGgCBVpu1l