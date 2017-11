Generální finanční ředitelství dostalo několik pokut kvůli veřejným zakázkám

BRNO Generální finanční ředitelství dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) několik pokut za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacích řízeních týkajících se informačních systému a služeb s nimi spojených. Potvrdil to mluvčí úřadu Martin Švanda. Podle serveru SeznamZprávy pokuty činí dohromady 4,3 milionu korun. Pokuty nejsou pravomocné, Generální finanční ředitelství se proti nim odvolalo podáním rozkladu.

„Konkrétně se zadavatel dopustil neoprávněného použití jednacího řízení bez uveřejnění, což odůvodňoval technickými důvody a ochranou výhradních práv původního dodavatele IT systému,“ řekl Švanda. Nemožnost realizace zakázky jiným dodavatelem z technických důvodů podle něj Generální finanční ředitelství neprokázalo.



Důvod spočívající v ochraně výhradních práv si podle rozhodnutí úřadu finanční ředitelství způsobilo samo, když si otázky spojené s těmito právy neošetřilo při uzavírání původní smlouvy na dodávku předmětného IT systému. Proti podobnému chování státní zprávy ÚOHS brojí i v jiných případech, pokuta v řádu milionů korun je ale spíše výjimečná.

Podle serveru SeznamZprávy úředníci berního úřadu chybovali celkem u sedmi zakázek. Ve třech případech šlo o ADIS (Automatizovaný daňový informační systém), tedy velmi robustní a zastaralý klíčový systém celé daňové správy. Dodala ho v 90. letech firma IBM a od té doby se o něj výhradně stará.

„Jsme přesvědčeni, že jsme naplnili příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Co se týče důvodů, proč nemohlo být zvoleno otevřené výběrové řízení, je nutné si uvědomit, že rozvoj IS ADIS není kvůli jeho zastaralosti a rozsáhlosti možné reálně volně soutěžit. Důvodem jsou autorská práva k IS ADIS, která patří společnosti IBM,“ uvedl mluvčí Generálního finančního ředitelství Gabriela Štěpanyová.

GFŘ podle ní jedná s firmou IBM o předání autorských práv, nicméně zatím neúspěšně. „GFŘ by tedy vypsáním předmětných veřejných zakázek v otevřeném výběrovém řízení porušilo ustanovení autorského zákona,“ uvedla Štěpanyová. Úřad podle ní připravuje nové otevřené výběrové řízení na systém ADIS, který legislativní a technické bariéry odstraní.