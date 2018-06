Globální ekonomika je zdravá, v příštích letech ale poroste pomaleji, predikuje Světová banka

WASHINGTON Globální ekonomika je celkově zdravá a měla by expandovat ještě několik let. Tempo růstu však v nejbližších letech mírně pomalí. Uvedla to ve svém nejnovějším výhledu Světová banka (SB). V příštím roce má tempo růstu mírně snížit na tři procenta z letošních 3,1 procenta. V roce 2020 má hrubý domácí produkt vzrůst o 2,9 procenta.

Globální ekonomika nyní čelí růstu úrokových sazeb v bohatších zemích a slabší poptávce po komoditách v rozvojových zemích. Rizikem pro ekonomický růst jsou také obchodní spory, finanční nestabilita a geopolitické napětí, varovala SB.



V průmyslových zemích se má HDP letos zvýšit o 2,2 procenta a příští rok klesne na dvě procenta. V rozvíjejících se a rozvojových zemích naopak růst v roce 2019 zrychlí na 4,7 procenta z letošních 4,5 procenta.

Ekonomika USA by podle SB měla v letošním roce stoupnout o 2,7 procenta, hlavně díky snížení daní. Příští rok však zpomalí na 2,5 procenta a v dalším roce až na dvě procenta. Pomalejší bude i růst čínské ekonomiky, který se sníží v roce 2019 na 6,3 procenta z letošních 6,5 procenta a v roce 2020 na 6,2 procenta.

Prognóza SB je mnohem slabší, než odhad Mezinárodního měnového fondu (MMF). Ten předpokládá, že letos i příští rok se HDP celosvětově zvýší o 3,9 procenta, napsaly agentury AP a DPA.