Google či Facebook mají platit tříprocentní digitální daň

BRUSEL Velké společnosti s významnými příjmy v digitální oblasti v Evropské unii by měly platit daň z obratu tři procenta. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na návrh Evropské komise (EK), do kterého měla možnost nahlédnout. Návrh by měl být přijat příští týden, ještě se ale může změnit.

Daň, pokud ji podpoří členské státy EU a zákonodárci, se bude vztahovat pouze na velké firmy s ročními celosvětovými příjmy nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč) a ročními „zdanitelnými“ příjmy v EU nad 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč).



Návrh je zaměřen na firmy jako je Amazon, Google a Facebook. Ty čelí obvinění, že platí příliš nízké daně přesunem svých zisků z EU do zemí s nízkými daněmi, jako je Lucembursko nebo Irsko.

Daň představená v návrhu je pouze dočasným opatřením, které má platit, dokud nebude nalezeno komplexnější řešení spravedlivého zdanění těchto firem. EK hlavně chce, aby firmy danily digitální zisky v zemích, kde tyto zisky vytvořily a ne tam, kde mají sídlo, jako je to nyní.

Původní plán, o kterém informovala agentura Reuters koncem února, počítal se sazbou daně mezi jedním až pěti procenty.