Grandi Stazioni neplatila déle než rok nájem v Mariánských Lázních. Stát Italy žaluje

PRAHA Téměř 400 tisíc korun si u soudu nárokují správci české železnice. Jde o nájemné za rok a čtvrt, které jim měla zaplatit firma Grandi Stazioni za využívání železniční stanice v Mariánských Lázních. Stát ji už předloni „vyhostil“ z hlavního nádraží v Praze, kvůli čemuž si italská firma nárokuje více než miliardu.

Zřejmě z tohoto důvodu přestala podle informací LN posílat peníze za secesní nádraží v Mariánských Lázních. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se ji proto rozhodla zažalovat. Nejprve loni v červnu za prvních šest měsíců roku 2017, před pouhým týdnem pak přidala žalobu za následných devět měsíců. Na soudní líčení se teprve čeká.

Není to příběh obyčejného neplacení nájmu. Manažeři Grandi Stazioni se nikdy nesmířili s tím, že jim železniční správci na podzim 2016 neprodloužili smlouvu na pražském hlavním nádraží. Měli získat dalších 30 let.

Virtuální miliarda

ITALSKÁ ÉRA NA ČESKÝCH NÁDRAŽÍCH ■ Společnost Grandi Stazioni uspěla v soutěži na revitalizaci tří stanic: hlavního nádraží v Praze, horního nádraží v Karlových Varech a nádraží v Mariánských Lázních. ■ Za to měla získat možnost pronajímat komerční prostory. Smlouvu podepsala v roce 2003. ■ První část modernizace hlavního nádraží skončila roku 2010, o tři roky později byla zpřístupněna Fantova kavárna. ■ Zbytek historické budovy měl být opraven už v roce 2013, po prodloužení termínu do 16 .října 2016, což se ale nestalo. ■ Předloni v říjnu dostala Grandi Stazioni od SŽDC, nového majitele nádraží, výzvu k vyklizení prostor. ■ Grandi Stazioni do poloviny loňského roku většinově patřila italským drahám Ferrovie dello Stato Italiane. Nyní firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská skupina Borletti Group. ■ V roce 2015 vydělala česká pobočka Grandi Stazioni 64,8 milionu korun.

Podobně jako v Mariánských Lázních stanici zvelebili a za to získali možnost pronajímat tamní obchodní prostory. K tomu platili státu nájem. Mělo to háček: v Praze nestihli navzdory několikaletému termínovému přídavku opravit historickou část budovy.

U soudu si Grandi Stazioni od loňska nárokuje 1,2 miliardy korun za ušlý zisk. Tedy peníze, které by firma údajně vydělala, kdyby jí klíčová pražská stanice zůstala po dobu dalších 30 let.

V tu dobu už společnost neplatila za nádraží v Mariánských Lázních. Čtvrtletní platba tam činí přibližně 75 tisíc korun, celkem dluží zhruba 377 tisíc. „Grandi Stazioni existenci těchto pohledávek popírá s tím, že byly údajně zaplaceny jednostrannými zápočty vůči části tvrzených pohledávek jmenované společnosti, které jsou předmětem soudního řízení výše popisovaného,“ potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Zjednodušeně řečeno: italská strana je přesvědčena, že jí správci české železnice dluží hodně peněz za hlavní nádraží, a proto jim neplatí nájem. LN žádaly Grandi Stazioni o vyjádření, ale její český šéf Andrea Odoardi do uzávěrky vydání neodpověděl.

Je zřejmé, že pro firmu, kterou v minulosti spoluvlastnily italské dráhy, je ztráta největšího českého nádraží citelná. Například v roce 2015 vydělala na komerčních pronájmech trafik, bister či knihkupectví na obou nádražích bezmála 65 milionů korun. O rok dříve to bylo 54 milionů. Podmínku pro to, aby dostala hlavní nádraží na další desíky let, ovšem nesplnila.

Ambiciózní projekt

Projekt byl od počátku ambiciózní. Grandi Stazioni zvítězila ve výběrovém řízení a v prosinci 2003 podepsali její zástupci smlouvu s tehdejším majitelem nádraží Českými drahami. Kromě hlavního nádraží dostala do správy i stanice v Mariánských Lázních a Karlových Varech.

Výměnou za jejich rekonstrukci na nich měli Italové začít vydělávat. Plán se zhroutil nejprve na horním nádraží v Karlových Varech, které opustili před osmi lety zejména kvůli přílišné náročnosti oprav. Stanici proto musel na vlastní náklady opravit stát a Italové zaplatili smluvní pokutu.

Jediný projekt, který společnost dotáhla do zdárného konce, je nádraží v nedalekých Mariánských Lázních. Opravy tamní budovy z 19. století skončily v roce 2009.

Kvůli neprodloužení smlouvy na pražský terminál podalo Grandi Stazioni čtyři žaloby. Dvě z nich se týkaly předloňského převodu 1500 železničních budov z Českých drah na SŽDC, součástí „obchodu“ bylo i pražské hlavní nádrží.

Komu patří nádraží?

Grandi Stazioni svými dvěma žalobami de facto zpochybnila legitimitu zmíněného převodu – tedy i to, že stanice nyní patří SŽDC, která italským partnerům neprodloužila nájem. Třetí žaloba na český stát padla v listopadu 2016 a týkala se nároku Grandi Stazioni ve výši 776 milionů, které firma údajně prostavěla v rámci rekonstrukce hlavního nádraží. Lidé v SŽDC ovšem dospěli ve svých výpočtech pouze k částce 565 milionů,kterou firmě uhradili. Méně zaplatili proto, že si italský developer započetl i položku smluvní pokuty za nádraží v Karlových Varech. Kvůli tomu se SŽDC loni na jaře obrátila na Finanční správu a policii. Zatím poslední čtvrtá žaloba se týká ušlého zisku 1,2 miliardy.