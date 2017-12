Hitem mezi vánočními dárky jsou roboti a dráček, který se vylíhne z vajíčka

PRAHA První adventní neděle je již za rohem a z vánočních nákupů se stává běžné téma společenské konverzace. Co pod stromeček tchyni nebo kamarádovi, který na první pohled již všechno má, se může stát neřešitelným problémem. Mnoho lidí jej vyřeší balíčkem kosmetiky ze supermarketu nebo lahví drahého alkoholu, jako ostatně každý rok.

Přitom nápad a dobrý tip, co nakonec do svátečního papíru zabalit, je základem vánočních svátků bez stresu v obchodních centrech i trémy, co asi obdarovaný na dárek vybraný na poslední chvíli vůbec řekne.

Vánoce v Česku patří k nejoblíbenějším svátkům, slaví je až 96 procent obyvatel a devět z deseti Čechů pravidelně dodržuje vánoční tradice jako sváteční večeři a zdobení domácnosti za poslechu vánočních koled. Letos Češi plánují utratit za svátky kolem deseti tisíc korun, což je ve srovnání s loňským rokem o pětinu více.

Pro děti drak či netopýr

Každoročně myslí Češi nejvíce na své děti, za něž jsou ochotni utratit nejvyšší částky z vánočního rozpočtu. Celkem 19 procent z nich uvádí, že za vánoční nadílku pro nejmenší členy rodiny chce utratit čtyři tisíce korun a víc.



Většina dětí najde pod stromečkem neoblíbené měkké dárky v podobě oblečení. Až 41 procent Čechů ale pro své ratolesti nakupuje v hračkářství, jež každoročně přicházejí s módními tipy do dětských pokojíčků. Nejžádanější jsou takzvané chytré hračky, jež může dítě interaktivně ovládat.

Letošním hitem je například Hatchimals, kropenaté vajíčko, v němž je ukryt plyšový dráček. Vejce je nutné zahrnout péčí, hladit je a komunikovat s ním. Až skořápka praskne, odhalí zpívající plyšovou hračku. Ta následně projde třemi životními fázemi. Když se vše naučí, je možné ji restartovat a vrátit do fáze čerstvě vylíhnutého mláděte. Vajíčko se ale již nikdy nezacelí.

Ze zvířecí říše je v regálech s hi-tech hračkami i něco pro chlapce. Mezi letošní trendy například patří netopýr Nocto. Jedná se o malého robota pro děti, přes jehož obrazovku a svítící oči si s ním lze interaktivně hrát.

Takzvané smart hračky se každý rok předhánějí ve své chytrosti, počtu tlačítek a funkcí. Tradiční hračky pro děti jsou ale stálicemi hračkářství i v roce 2017. „Pro holky zůstávají panenky a nejrůznější plyšoví mazlíčci, pro kluky samozřejmě autíčka,“ řekla LN Karolína Prýmková z pražského hračkářství Hamleys.



„Zaručenou volbou pro šikovné kluky i holky jsou stavebnice, a to především takové, které podněcující fantazii a jsou dětem tematicky blízké, jako například Playmobil pro malé hasiče a hasičky. Navíc prodeje tvořivých hraček podporuje i to, že se líbí nejen dětem, ale také rodičům,“ říká Prýmková.

Starší děti, které jsou v době internetu již pravidelnými sledovateli videí youtuberů, si budou přát nejrůznější kreativní komplety. „U malých parádnic jsou oblíbené make-up sady s rtěnkou, lesky na rty, tvářenkou a očními stíny. Velký zájem očekáváme také o různé selfie sety jako selfie mikrofony nebo tyče pro natáčení se při tancování,“ sdělila LN Pavla Hobíková ze supermarketu Globus o vánočních přáních náctiletých.

„Děti rychleji dospívají a jejich zájmy se přesouvají do jiného produktového segmentu, jako je elektronika nebo jiné formy zábavy než hračky,“ dodala. Zájem kluků o autíčka tak sice neopadá, ale předpokládají, že budou mít něco navíc, například zanechávat barevnou stopu nebo originálně svítit.

Jak dětem, tak i partnerům dále Češi nakupují dárky v parfumeriích a drogeriích. Vánoční klasikou jsou knihy, elektronika, šperky, ale i doplňky do domácnosti.

Oproti životním partnerům a dětem myslíme méně často na starší členy rodiny. Dárek svým prarodičů do hodnoty 2000 korun pořídí aspoň 31 procent Čechů. Více ale myslí i na své tchyně a tchány, kterým něco zakoupí téměř polovina respondentů z výzkumu agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit. Méně než prarodiče obdarovávají Češi své sestřenice a bratrance. Vánoční dárek jim nekoupí až 80 procent z nich.

Svátky ale nemusí zůstat jen u hmotných dárků. Dobrý pocit, že peníze nebyly jen tak utraceny za nepotřebnou věc, nabízí v Česku hned několik charit. Finanční obnos jim lze poslat nejen jako pouhý sváteční příspěvek, o jehož reálném použití se dárce již nic nedozví. V nabídce nadací lze vybírat i z adresných projektů, které podpoří konkrétní lidi v nouzi.

Dárek jako dobrý skutek

Například nejoblíbenějším nákupem v projektu Skutečný dárek neziskové organice Člověk v tísni je hejno dvaceti živých kuřat. „Celkově jsou dárky ze sekce obživa nejpopulárnější. Lidé rádi nakupují vše chlupaté, roztomilé, a navíc je to i vtipný dárek,“ řekla LN Blanka Valentová z nadace. Na druhém místě jsou sice školní potřeby, v jejich závěsu se ale nachází koza, kterou lze darovat za 900 korun.

Organizace projekt spustila v roce 2009. Za osm let fungování vydala 150 tisíc certifikátů v hodnotě 93 milionů korun. Většina, konkrétně 80 procent certifikátů, prodá pod vánoční stromky. Loni Člověk v tísni vydal 28 tisíc certifikátů v hodnotě přesahující 14 milionů korun.

„Občas se stane, že obdarovaní namísto dárci omylem odpoví přímo nám. V jejich reakcích je často znát pobavení a většině z nich se dárce trefil do vkusu, neboť si takový dárek sami přáli,“ říká o reakcích lidí, jež dostanou kozu pro africkou rodinu, Valentová.

Dětský fond OSN naopak myslí více na zdravotní stav lidí v ohrožených oblastech. V jejich e-shopu lze zakoupit vybavení pro porodní asistentky, očkování proti obrně nebo tablety pro čištění vody. Obdarovanému pak stačí certifikát s popisem daru zabalit do pěkné obálky nebo jen zaslat informaci o investici jejich jménem do e-mailové schránky.

Ne každý se ale do vkusu svých blízkých trefí. Polovina obdarovaných v loňském průzkumu GfK uvedla, že nevhodný dárek pod stromečkem občas najde a většina z nich jej používá, i když se jim nelíbí. Jen zlomek se nechtěné věci po Vánocích zbaví. Dalším problémem je paměť: skoro každý třetí Čech udává, že zakoupené dárky pro své blízké objeví v nejrůznějších skrýších až po Vánocích.