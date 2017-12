Český start-up Kiwi je na prodej za nejméně 10 miliard. Zájem mají i Číňané

BRNO Český start-up Kiwi.com je na prodej za nejméně deset miliard korun. O prodeji prodejce letenek se spekuluje delší dobu. Nyní obchod dostává podle čtvrtečního vydání Hospodářských novin (HN) reálné obrysy. Kiwi.com je nejrychleji rostoucí firmou v regionu střední a východní Evropy a jednou z mála, která je plně zaměřená na globální trh.

„Mezi akcionáři panuje všeobecná shoda na exitu investorů,“ řekl HN Jan Veverka z fondu Touzimsky Kapital, který přes Touzimsky Airlines drží v Kiwi.com více než pětinový podíl. To potvrzuje i další investor Jiří Hlavenka. Své podíly chtějí prodat ti, kteří do firmy investovali, naopak alespoň část svých podílů by si měli udržet zaměstnanci a zakladatel firmy Oliver Dlouhý.



„Najít ten správný okamžik výstupu je hrozně těžké,“ uvedl pro HN Hlavenka. Kiwi dál rychle roste a může se zdát, že vydržet ve firmě delší čas přinese vyšší zisky. Hlavenka také popisuje, že jednotliví investoři mají o směřování firmy různé představy. Shodli se proto, že prodej je nyní vhodným řešením.

Akcionáři si v polovině roku odhlasovali, že si vyberou poradenskou firmu, která jim pomůže s prodejem plánovaným na příští rok. Nyní vyhodnotí jejich nabídky. Lidé seznámení s prodejem realistickou cenu odhadují na deset až 15 miliard.

Firma letos plánuje tržby přibližně 20 miliard korun, v dalších letech to má být podle plánu násobně více. Tahounem vývoje zůstává zakladatel Oliver Dlouhý, který připravuje řadu nových služeb a byznys firmy chce dál rozšiřovat.

Zájemců o koupi brněnské firmy, která vznikla teprve před šesti lety, jsou podle Hospodářských novin desítky. Postupně se ozvaly prakticky všechny důležité firmy z oboru. Do Brna zamířili i lidé z nejvyššího vedení společnosti Priceline, která je globální jedničkou v prodeji ubytování a letenek. V Česku je známá hlavně díky svému serveru Booking. com nebo letenkovému Kayak.com - jeho šéf Steve Hafner se o cestě do Brna dokonce veřejně zmínil.

Zájem mají i fondy, mimo jiné i ze Silicon Valley a z Číny. Naopak pro české firmy z oboru nedává nákup Kiwi podle Hlavenky smysl. Prodejům letenek v Česku kralují Asiana manželů Litvinových a Student Agency Radima Jančury, ti se ale soustřeďují na lokální trh, zatímco Kiwi dělá v Česku jen mizivý zlomek prodejů.

Předběžné nabídky obvykle přesahující cenu deseti miliard jsou si ale podobné, proto akcionáři dávají přednost prodeji přes poradce. Ve hře je ale stále i možnost, že někdo nabídne výrazně vyšší částku rovnou a jednalo by se s ním přímo.