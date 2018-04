Hodnota dolaru je na čtyřměsíčním maximu. Pomohly mu hlavně výnosy z dluhopisů

LONDÝN/NEW YORK Dolar ve středu na devizových trzích pokračuje v růstu a vystoupil na další maximum za čtyři měsíce. K růstu jeho kurzu nadále přispívají výnosy klíčových amerických dluhopisů, zejména ten se splatností deset let. Vzhledem k setrvalému sestupu jejich ceny se výnos tohoto papíru dostal nad tři procenta, což je nejvíce od začátku roku 2014.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, vykazoval krátce před 16:00 SELČ růst o 0,4 procenta na 91,16 bodu. Rozdíl ve výnosech dluhopisů amerických proti dluhopisům japonským a německým se nyní vyvíjí výrazně ve prospěch dluhopisů americké vlády.



Dolar vůči japonskému jenu přidával 0,2 procenta na 109,08 JPY, k euru pak měl k dobru 0,3 procenta na 1,2198 USD.

Někteří analytici předpokládají, že po měsících oslabování by se dolar mohl opět vydat vzhůru. Podpořit by ho mělo další zpřísňování měnové politiky v USA a známky zpomalení hospodářského růstu v některých zemích. V pátek bude zveřejněna statistika o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) Spojených států za první čtvrtletí, která by mohla naznačit, jak se bude největší ekonomika světa vyvíjet v dalších měsících.

Na kurz jednotné evropské měny by mohlo mít vliv čtvrteční zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB), které se bude zabývat měnovou politikou. Zvýšení úroků se zatím neočekává.