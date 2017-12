Hotel za dvě miliardy u Staroměstského náměstí nebude

PRAHA Pražští radní rozhodli o ukončení nájemních smluv se společností Akroterion, která chtěla u Staroměstského náměstí otevřít hotel Ritz-Carlton. Společnost čtyři budovy vlastní a čtyři má pronajaté od hlavního města několik let, ale nesplnila podmínky nájmu.

Provoz v komplexu budov měl být zahájen do 19. září 2017. Doba nájmu byla podle ujednání do konce roku 2081. Praha nyní bude řešit, jak své domy vhodně využít.



Vedení města k ukončení smluv přistoupilo z toho důvodu, že investor nebyl schopný komplex za 15 let zprovoznit. Z budov má půlroční výpovědní lhůtu. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) by hlavní město mohlo budovy zrekonstruovat na byty, které by Praha mohla pronajímat například diplomatům.

Společnost Akroterion chtěla otevřít hotel Ritz-Carlton za dvě miliardy, ale dosud budovy neupravila. Důvodem bylo to, že památkáři měli k rozsahu zásahů do struktury historických domů řadu připomínek. Projekt se na mnoho let zastavil.

Akroterion měl začít s přestavbou v roce 2014, kdy získal stavební povolení, a tedy i kladné stanovisko pražských památkářů. Záměr se však nelíbil NPÚ a části odborníků. Ministerstvo kultury loni závazné stanovisko pražských památkářů zrušilo, ti ale vydali znovu kladné stanovisko. V posledních čtyřech letech byl projekt přepracován, řada připomínek byla zohledněna, ale výhrady ze strany NPÚ trvaly.

Hotelů už je v lokalitě dost

NPÚ vadilo to, že by zanikla obytná funkce domů. Vytýkalo projektu i to, že měl vzniknout funkční monoblok s řadou typizačních a sjednocujících úprav - povrchy podlah, obklady či výplně.

Podle NPÚ je v širším okolí Starého Města velké množství hotelů naplňující poptávku trhu, některé i zanikají. „Vytvořením dalšího hotelového komplexu dojde k dalšímu potlačení typického městského elementu v lokalitě, která je již dnes značně exploatována turistickým průmyslem,“ uvedla Andrea Holasová z NPÚ.

Na připravované obnově objektů bude podle ní NPÚ spolupracovat s cílem zachránit maximum cenných konstrukcí a zajistit potřebné památkové průzkumy.

Kromě Sixtova domu projekt zahrnuje domy U kamenného ptáka, U uherské koruny, U jednorožce, U bílého koníčka, U černého slunce, U Kamenného beránka a U bílého vlka.