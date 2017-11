Hrají spolu v dechovce, kamarád a finanční poradce OVB mu pomohl s hypotékou

Trombon, horna a trumpeta – hudební nástroje, díky kterým se potkal Jakub Jírů nejen se svou manželkou Janou, ale také s kamarádem Josefem. Všichni tři se poznali zhruba před deseti lety v dechové kapele v Pelhřimově, kde hrají dodnes.

Advertoriál

Důležitým elementem v jejich životě je také společnost OVB. Josef je v současnosti jejím oblastním ředitelem. Jakub pracoval pod Josefem asi tři měsíce. Nakonec se rozhodl dát přednost hudbě.



„Také jsem chtěl být profesionálním hudebníkem, ale pak jsem se dozvěděl o firmě OVB. Pochopil jsem, že mi dá větší možnosti sebeuplatnění a při dostatku píle mám zajištěnou úspěšnou kariéru a prakticky celý život,“ vysvětlil Josef, který začal studovat konzervatoř v Českých Budějovicích po úspěšné maturitě na průmyslové škole. Pro svět financí se rozhodl před 12 lety a nikdy nelitoval. Jeho kamarád Jakub s OVB koketoval, nicméně zůstal věrný své trumpetě. Na ni teď učí hrát děti v říčanské základní umělecké škole.

„Nechtěl jsem se vzdát hudby ve prospěch něčeho jiného, dělal bych všechno polovičatě a nebylo by to dobré pro nic a pro nikoho,“ uvádí Jakub Jírů. Se svým kamarádem Josefem začal jako klient poprvé spolupracovat zhruba před dvěma lety, kdy si pronajal byt a Josef mu zařizoval pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu.

Po svatbě se Jakub s manželkou rozhodli koupit vlastní byt a neplatit za nájem někomu cizímu. Problém byl, že neměli téměř žádné úspory ani pravidelný příjem. Nebyla tak šance získat od banky hypotéku.

S koupí bytu 3+1 v pražské čtvrti Háje jim před více než rokem pomohli rodiče. Když ale začali „mladí“ více, a hlavně pravidelně vydělávat a byli schopni splácet, chtěli dluh i s bytem „převést“ z maminky pana Jírů na sebe.

„Nejdříve jsme možnost převodu hypotéky řešili na pobočce, kde hypotéku řešila mamka. Dostali jsme několik zajímavých nabídek, ale byli jsme z nich trochu zmateni. Konzultovali jsme tedy vše s Pepou nejdříve po telefonu. Volali jsme si asi pětkrát, přičemž každý telefon měl cca tři čtvrtě hodiny. Následně jsme se sešli osobně. Pepa nám propočítával různé možnosti a radil nám, jak se nenechat napálit. Sedli jsme si spolu a nakonec vymysleli nejlepší variantu – Josef se nabídl, že to za nás vyřídí, navzdory tomu, že z celé této situace pro něj neplynula provize,“ uvedl Jakub.

„Ano, je to tak,“ dodává Josef Šimon, „pro klienty byly důležité podmínky úvěru a chtěli se i zajistit pro případ mimořádných situací. Banky úrokové sazby zvýhodňují právě i pojištěním schopnosti splácet, které je ovšem ne vždy výhodné i pro případ vážného úrazu, nemoci či z hlediska ceny, a to bylo největším kamenem úrazu při jednání s bankami. Přemýšleli jsme o odkupu původní pohledávky jinou bankou, ale nakonec vyhrála možnost refinancování uvnitř finanční skupiny stávajícího poskytovatele hypotéky, což v důsledku znamenalo, že jsem klientovi pomohl takříkajíc za kávu, protože v takovém případě nevzniká nárok na provizi.“

Jak už bylo zmíněno, i díky vyjednávání pana Šimona získali manželé Jírů úvěr u stejné banky, kde si původně půjčovala paní Jírů starší. „Díky finančnímu poradci Pepovi je to pro nás výhodné. Platíme měsíčně menší částku, než kdybychom s bankou jednali my napřímo, a i přesto máme ve smlouvě přesně to, co jsme chtěli. Nejlepší je, že i včetně kompletního zajištění, kdyby se s námi něco stalo. Pepou vyjednaná sleva navíc na úrocích pokryje platbu pojištění domácnosti a nemovitosti,“ uvedl Jakub Jírů. Ušetřená částka se díky úrokové míře nižší o 0,2 % rovná 375 korunám měsíčně, ale vzhledem k tomu, že Jírů budou splácet 30 let, ve finále z toho bude nemalá suma. A jak nám pan Jírů prozradil, pan Šimon jim důsledně vysvětlil, proč je dobré mít zároveň kvalitní pojištění domácnosti. Může znenadání začít hořet či se stát nějaká jiná pohroma a měsíční náklady ve výši 0,01 % hodnoty nemovitosti jsou důležitou investicí do ochrany rodinného domova, který mohou i celý zachránit.

„Příjemné také bylo, že nám se vším pomáhal kamarád, na kterého se můžeme stoprocentně spolehnout. Myslím si, že to náš vztah ještě prohloubilo. Víme, že se na Pepu můžeme v otázce financí kdykoli obrátit s jakýmkoli požadavkem, byť se může zpočátku zdát téměř nereálný a nesmyslný. Třeba jako v tomto případě, kdy za nás Pepa převzal veškerou odpovědnost a vše řešil, a hlavně vyřešil, za nás. Navíc nám celý proces vždy lidsky a podrobně vysvětlil. Do té doby jsme z toho byli docela zmatení,“ dodala Jana.

„Osobně se setkávám i se složitějšími případy, ale tato situace byla svým způsobem jedinečná a unikátní kvůli účelu úvěru (převedení půjčky rodičů ve stejné bance), nízkému věku žadatelů a jejich příjmům. Spolu s klienty nyní přemýšlíme o tom, co dál. Je třeba, aby si vše sedlo a Jakub s Janou si vyzkoušeli, jak jim bude současná situace vyhovovat. Pokud bychom rozpočet naddimenzovali a přidali jsme do něj ihned například další investice či pojištění, nemuseli by celou situaci zvládat,“ uvedl Josef Šimon. „K tomuto tématu se budeme vracet na našich pravidelných servisních schůzkách podle vývoje finančních možností manželů. O financích se musí vždy uvažovat v dlouhodobém horizontu, ale i z hlediska aktuální situace. Stejně tak tvořím svým klientům jejich portfolio postupně. Nikoliv hned, naráz a na jedné schůzce. Zavazuje mne to k poctivé a systematické práci pro klienty, kdy si vzájemně budujeme dlouhodobý profesionální vztah a důvěru, že vše má opravdu smysl a konkrétní výsledky,“ uzavírá vyprávění Josef Šimon.