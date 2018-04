Huawei P20 Pro: Číňané s novým modelem začínají válku o nejlepší fotomobil

Čínská společnost Huawei představila tento týden v Paříži své nové chytré telefony P20 a P20 Pro a také luxusní Mate RS Porsche Design. Ty přináší oproti loňským modelům řadu změn. 92 – právě tolik megapixelů mají dohromady všechny fotoaparáty či kamery v novém smartphonu Huawei P20 Pro.

Tou nejviditelnější novinkou je u typů P20 displej s vykrojením, jeden z jasných trendů letošního roku. Huawei tak jde cestou, kterou se již vloni vydal Apple u svého modelu iPhone X. U luxusního provedení Porsche Design pak Huawei zvolil namísto vykrojení displej zahnutý přes hrany.

Velkým překvapením je právě model Porsche Design. Má v podstatě stejnou výbavu jako špičkový P20 Pro, včetně jeho výjimečného fotoaparátu. K tomu obří porci vnitřní paměti (256 až 512 GB) a čtečku otisků prstů integrovanou v displeji; druhou má na zádech.

To typy P20 mají čtečku vpředu, takže ono vykrojení displeje nahoře působí trochu zvláštně; i dole má telefon rámeček, protože displeji tu čtečka trochu překáží. Není bez zajímavosti, že u levnějšího modelu P20 lite, který už Huawei představil dříve, je přitom čtečka na zadní straně. Přesto u nich displej do spodního okraje nedosahuje, to ale u přístroje za zhruba 9000 tisíc korun patrně nevadí.



Velké inovace u fotoaparátu

To novinky P20 a P20 Pro mají stát zhruba 17 až 22 tisíc korun. Verze Porsche Design začíná cenou dokonce na asi třech tisících, k dostání ovšem bude jen v Porsche Design buticích.

Svým zpracováním i výbavou samozřejmě telefony míří mezi ty nejlepší smartphony na trhu. Rozdíly mezi oběma variantami P20 jsou v podstatě dva: základní P20 má displej s úhlopříčkou 5,8 palce, P20 Pro pak 6,1 palce, rozlišení je u obou 2244 x 1080 pixelů. Druhý rozdíl se týká fotoaparátu: zatímco P20 má vzadu dvě čočky, u P20 Pro tu najdeme hned tři.

V obou případech nesou fotoaparáty značku Leica, která je pomáhala ladit, u obou je hardware trochu jiný. P20 má sestavu s 20megapixelovým černobílým a 12megapixelovým barevným senzorem, jakou už Huawei použil třeba u modelu Mate 10 Pro ze závěru loňského roku. Typ P20 Pro ale rozpoutává skutečné megapixelové orgie: je tu širokoúhlý barevný snímač s rozlišením 40 megapixelů, barevný teleobjektiv s rozlišením osm megapixelů a černobílý snímač s 20megapixelovým rozlišením.

Široké a dlouhé ohnisko dávají telefonu fyzicky pětinásobné přiblížení, ale jen skokové. O zbytek se postarají softwarová kouzla. Huawei P20 Pro tak nabízí v podstatě plynulý pětinásobný zoom, výrobce ale dává uživateli přepínačem najevo, že ideální hodnoty jsou trojnásobný a pětinásobný zoom. Už sestava foťáků, jako je u menšího typu P20, nabídla takzvaný hybridní dvojnásobný zoom a fungovalo to překvapivě dobře. Tady jsou naše první dojmy ještě lepší. Huawei tak nastartoval jistý trend: více čoček fotoaparátů se jistě objeví i na dalších smartphonech a jen u třech nakonec nejspíš nezůstane.

Ona sestava tří fotoaparátů pak přináší například velmi pokročilou softwarovou stabilizaci obrazu: Huawei tvrdí, že z ruky lze pořídit ostré snímky i při čtyřsekundové expozici, což zní téměř neuvěřitelně. Fotoaparát P20 Pro se také chlubí citlivostí ISO 102 400. Při focení využívá přístroj i umělou inteligenci, ta se právě podílí na oné stabilizaci a také zajistí, aby z tmavých scén příliš nevystupovaly světelné zdroje; dynamický rozsah snímků je skvělý.



Špičková výbava

Dodejme, že fotoaparát umožňuje natáčet zpomalená videa s frekvencí až 960 snímků za sekundu a že čelní foťák má u obou modelů rozlišení 24 megapixelů.

I ostatní výbava nových modelů stojí za pozornost. Menší typ dostal baterii s kapacitou 3400 mAh, větší pak rovné 4000 mAh. O pohon se stará vlastní procesor Huawei Kirin 970 s podporou umělé inteligence, P20 má čtyři gigabity operační paměti, P20 Pro pak o dva GB více . Uživatelská paměť dostala kapacitu 128 GB. Vše pak pohání operační systém Android 8.1 s uživatelským prostředím upraveným dle představ Huawei.