Hypotéka je stála 17 tisíc měsíčně. Za 5 let nesplatili ani korunu

Manželé Tlapákovi nastrkali během pěti let do hypotéky stovky tisíc korun. Pak ale zjistili, že celou dobu spláceli jen úrok a bance dluží stále stejně. Část peněz, která měla umořovat jistinu, vlastně umísťovali do kapitálového životního pojištění. Z pasti jim pomohl poradce OVB. Díky němu jim splátka klesla o 6,5 tisíce měsíčně a hypotéka se jim konečně začala zmenšovat.

Advertoriál

Hedvičiným údolím v Železných horách protéká potok, kterému se už odedávna říká Zlatý. Lovci pokladů v něm totiž kdysi rýžovali šupinky zlata, a prý se v říčce dají najít dodnes. Právě odtud, z malebné krajiny kolem Zlatého potoka, pochází Dana Tlapáková, která se svým manželem Bohumilem také na zlatokopy narazila. Nebyli to však ti s rýžovací pánví a kloboukem na hlavě. Tihle na sobě měli drahé obleky a v ruce kalkulačku a smlouvy.



Tlapákovi kvůli nim měli extrémně napnutý rodinný rozpočet a jejich život se málem obrátil naruby. „V Železných horách jsem se narodila a dodnes tam s manželem rádi jezdíme, ale kvůli práci jsme se už před časem přestěhovali do Starých Čívic u Pardubic. Postavili jsme si tady malou řadovku,“ začíná vyprávění Dana Tlapáková a vede nás do vzorně uklizeného obýváku.

Nabídka, která se neodmítá

Na domek si vzali hypotéku od banky. Ta sama o sobě nebyla tak hrozná. Bylo to před 12 lety a na tehdejší dobu dostali slušný úrok. Horší bylo kapitálové životní pojištění, které podepsali. To bylo s hypotékou propojené a extrémně nevýhodné. „Chtěli jsme k hypotéce nějakou pojistku. Abychom se v případě, že se jednomu nebo druhému něco stane, nedostali do problémů. Nabídli nám tuhle. Fungovalo to tak, že do banky šel jen úrok a peníze na splátku jistiny odcházely do pojištění,“ vysvětluje Dana s tím, že jim to na začátku přišlo výhodné.

Částka na účtu kapitálového životního pojištění měla narůstat rychleji než v bance, a to díky podílům na výnosech. Po čase chtěli naspořený balík peněz překlopit do hypotéky, a tím ji rychleji splatit.

Jenže roky běžely a jak už to tak někdy u podobných „zázračných“ finančních řešení bývá, hodnota kapitálového životního pojištění příliš nerostla. Naopak. „Po pěti letech tam bylo dokonce o dost méně, než jsme zaplatili. Samozřejmě jsme platili i za pojištění rizika smrti, ale i tak to bylo strašné zjištění,“ přidává se Bohumil.

Shrnuto podtrženo, Tlapákovým každý měsíc odcházelo z účtu na sjednanou kombinaci 17 tisíc korun a po 5 letech neměli splacenou ani korunu! Bance spláceli jen úrok a deset tisíc měsíčně mizelo v kapitálovém životním pojištění s vidinou, že se z něho na konci splatí jistina, a ještě klienti dostanou i nějaký ten výnos. „V té době jsme byli skoro zoufalí. 17 tisíc, to byla podstatná část našich příjmů. Navíc se nám už blíží důchodový věk, báli jsme se, že dům ani nestihneme splatit. Představa, že po nás dětem zůstanou dluhy, byla strašná. A hlavně jsme nevěděli, jak z toho ven,“ vzpomíná Dana.

Nečekané doporučení

To bylo před sedmi lety, pak přišla záchrana. „Kamarádka nám doporučila jednoho finančního poradce. Prý je šikovný, říkala. Přijel mladý kluk, nejdřív jsme mu moc nevěřili, jenže on za pár měsíců všechno vyřešil. Nám se díky němu strašně ulevilo. Mimochodem, odkud myslíte, že je?“ zeptá se Dana a kývne směrem k sympatickému mladíkovi s plnovousem.

Ano, hádáte správně, pochází také ze Železných hor. Jmenuje se Martin Hájek a v současné době pracuje už 11 let jako finanční poradce u OVB. Daně s Bohumilem vysvětlil, jak fungovala jejich tehdejší produktová kombinace kapitálového životního pojištění a hypotečního úvěru s odloženou splátkou jistiny, a ukázal, jak by tomu mohlo být v případě, že od této kombinace upustili. Z pojištění, na které za pět let poslali asi 600 tisíc, získali podstatně méně. „Obrovské množství peněz vyletělo komínem,“ zakroutí hlavou Dana a přesnou částku raději nechce prozradit.

„To byl produkt, který v té době hodně letěl. Ale pozor, nelze teď říct, že byl z principu špatný. V tomto konkrétním případě však nebyl vzhledem k finančním možnostem rodiny vhodně použit. A Martin Hájek dodává, že peníze, které se podařilo zachránit, převedli do kombinace výnosnějšího spořicího a investičního produktu.

Samotnou hypotéku si nechali u stejné banky. „V tom nebyl problém, jen jsme nastavili klasické anuitní splácení. Tlapákovi tak po pěti letech začali splácet jistinu, nejen úrok. Měsíční splátka jim navíc klesla o šest a půl tisíce. A to už nejsou malé peníze,“ pochvaluje si poradce.

K čemu je dobré životní pojištění?

Tlapákovi tak konečně začali zase žít. Po čase si našetřili i na nové auto. „Ovšem na životní pojistku jsme nezanevřeli, sjednali jsme si novou, klasickou bez investiční složky, za to ale s množstvím důležitých úrazových a nemocenských krytí, a dobře jsme udělali,“ říká Dana.

Minulý rok měl totiž Bohumil úraz, který ho na tři čtvrtě roku vyřadil z práce. „Vloni jsem spadl asi z metrové výšky. Ovšem tak nešťastně, že jsem si rozdrtil patu,“ vypráví Bohumil. Díky pojistce je výpadek části příjmu neohrozil.

Na Martina Hájka, který se jim stará o veškeré finance a postupně se z něj stal rodinný přítel, nedají dopustit. „Vždy v listopadu vezmu všechny smlouvy a jedu za Martinem. Společně to všechno projdeme, jestli někde neplatíme zbytečně moc,“ říká Dana Tlapáková, která pracuje jako knihovnice a v dokumentech má vzorný pořádek.

„Mám na starosti celé portfolio Tlapákových - od povinného ručení a havarijního pojištění, přes pojištění domácnosti až samozřejmě po hypotéku. Pravidelně mi chodí akční nabídky všech finančních společností. Jednou ročně všechno projdeme a smlouvy případně upravíme. Například teď už máme předjednanou novou hypotéku. Dál zůstáváme u stejné banky, jen jsme domluvili lepší úrok. Měsíční splátka klesne o tisícovku,“ říká Martin Hájek.

Tím ale hovor o finančních záležitostech končí a Dana, Bohumil a Martin zase přejdou k tématu, které je všem nejbližší: co je nového v Třemošnici, kolem Zlatého potoka a vůbec v celých Železných horách.