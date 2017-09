I přes mrazy bude letos dobrá úroda vína. Vinaři hlásí, že dokonce více než loni

BRNO Letošní sklizeň hroznů bude podle prvních odhadů vinařů lepší než loňská. Platí to i přes jarní mrazy, které zasáhly vinice na jižní Moravě. Svaz vinařů odhaduje, že vinaři letos sklidí hrozny, z kterých udělají 580 000 hektolitrů vína, což je o 15 000 více než loni. Odpovídá to desetiletému průměru při sklizni zhruba 5,2 tuny z hektaru. Ve čtvrtek to řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček. Podle něj je nyní sklizeno asi 30 procent vinohradů.

Vinaři už mají sklizené odrůdy na Svatomartinské víno, nyní se sklízí odrůdy Sauvignon a Chardonnay. „Je to nyní o kapacitě sklepů, průměrné odrůdy z hlediska zrání jsou již ve sklizňové kvalitě a je možno je sklízet všechny. Sklizeň nyní trochu zbrzdil sobotní, nedělní, úterní a středeční déšť. Není to však nic kritického. Jak z hlediska praskání tak z hlediska plísně šedé,“ uvedl Půček.



Z pohledu množství to vypadá lépe, než jaký byl odhad v srpnu. „Zářijová voda pomohla hroznům a naštěstí byla rozložená a nepřišla najednou. Vliv mrazů znát je, ale obecně se dá říci, že i když byly odhady škod větší po jarních mrazech než v roce 2016, tak réva zregenerovala lépe v tomto roce,“ uvedl Půček.

Letos vinaři odhadovali škody přes miliardu korun a měly být ještě větší než v loňském roce. Mrazy letos zasáhly vinice nejdříve 21. dubna a pak ještě 10. května. Vzhledem k tomu, že réva už rašila, byly květnové mrazy více zničující.