Ministerstvo financí má zaplatit 102 milionů za ukradené akcie ČEZ, rozhodl soud

PRAHA Ministerstvo financí bude muset odškodnit několik let starou chybu Střediska cenných papírů, které jednomu investorovi neuhlídalo 140 tisíc akcií energetické společnosti ČEZ. Poškozený spočítal škodu na 204 milionů korun, soudkyně Zuzana Čížková mu přiřkla 102 milionů korun. Verdikt není pravomocný, ministerstvo i poškozený se odvolali. Informuje o tom server IHNED.cz.

Poškozenému Ivanu Gregorovičovi podvodníci ukradli v roce 2004 z účtu 140 tisíc akcií ČEZ. Odškodnění má zaplatit stát, protože akcie podvodníkům neoprávněně vydalo Středisko cenných papírů, jehož právním nástupcem je ministerstvo financí. Gregorovič uspěl u soudu už těsně před koncem loňského roku, nyní soudkyně sepsala písemný rozsudek, který Hospodářské noviny získaly na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Již dříve musel stát Gregorovičovi vyplatit 31 milionů korun, což představovalo cenu akcií v době neoprávněného převodu.



Jen na dividendách by od té doby získal dalších 59,8 milionu korun. Další peníze muž chce, protože tvrdí, že akcie plánoval prodat koncem roku 2007, kdy cena jedné akcie přesáhla 1400 korun. Celkovou škodu si tak spočetl na 204 milionů. Soudkyně si nechala zadat znalecký posudek. Podle serveru také důkladně zanalyzovala všechny Gregorovičovy obchody, aby zjistila jeho investiční strategii a mohla odhadnout, kdy by skutečně uvedené akcie prodal. „Je obtížné stanovit nějaký pravidelný běh událostí,“ konstatovala Čížková. Poukázala na to, že Gregorovič akcie neprodával a jeho možná strategie se tak podle prodejů nedala zjistit.

Verdikt není pravomocný

Nakonec Gregorovičovi přiřkla 102 milionů korun, právě tuto částku totiž označil jako škodu v žalobě, kterou podal v polovině prosince 2006, až později ji rozšířil na 204 milion, píše web. „Vzhledem k tomu, že žalobce určil vyčíslení ušlého zisku ke dni 4. prosince 2006, tak je soud toho názoru, že tímto dnem by dal pokyn k prodeji akcií,“ uvedla Čížková. Úvaha soudu je stejně hypotetická jako Gregorovičovo pozdější tvrzení, že by je prodal o rok později, dodala. Navíc mu podle serveru připočetla tři miliony korun jako výnos z dividend do doby prodeje.



Verdikt není pravomocný. Jak Gregorovič, tak ministerstvo se odvolali. „Klient se domnívá, že má nárok na částku vyšší, proto bylo podáno odvolání,“ uvedl Gregorovičův advokát Petr Novotný. Podle ministerstva není zase zřejmé, jak soudkyně Čížková došla právě k sumě 102 milionů korun. „Rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné, neboť nelze zjistit, jak soud vypočítal výši nároku,“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík, podle něhož soud špatně spočítal i ušlý zisk z dividend.

Soud poslal do vězení dva ze tří makléřů

Na to, že mu akcie zmizely, přišel Gregorovič počátkem roku 2005. Akcie si nechala postupně v rozmezí několika měsíců převést makléřská firma Sati. Později zkrachovala. Středisko cenných papírů, které se mezitím přeměnilo na Centrální depozitář, akcie podle soudu vydalo bez ověření, že makléřská firma má od Gregoroviče plnou moc s nimi nakládat.

Soud už pravomocně poslal do vězení dva ze tří makléřů, kteří se na krádeži podíleli, uvedl již dříve server Aktuálně.cz. Třetí podle jeho informací pár dní před začátkem procesu spáchal sebevraždu.