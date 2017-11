Investoři sázejí na nájemní bydlení. Mladí se neženou do vlastního

PRAHA Zhoršená dostupnost bytů kvůli růstu cen, ale také nástup generace miléniálů způsobují, že roste zájem o nájemní bydlení. Šanci cítí developeři i drobní investoři.

Nabízíme k pronájmu moderně zařízený byt 1 +kk v novém nízkoenergetickém domě za 13 500 korun měsíčně. Nejde o inzerát realitní kanceláře, ale o nabídku společnosti Luka Residential, která nedávno dokončila projekt nájemních bytů přímo u stanice pražského metra. V to, že má nájemní bydlení budoucnost, věří nejen developeři, ale i institucionální a drobní investoři.

Zatímco v Anglii, Francii či například v Německu žije v nájmu čtyřicet až padesát procent obyvatel, v Česku je to zhruba čtvrtina.

„V důsledku privatizace bytového fondu řada lidí nabyla byt do osobního vlastnictví za poměrně výhodných podmínek,“ vysvětluje jeden z důvodů Pavel Kliment, partner poradenské společnosti KPMG. Poukazuje také na určitou konzervativnost Čechů, kteří na vlastní bydlení pohlížejí jako na základní zajištění pro budoucnost.



„V neposlední řadě, v okamžiku, kdy se splátka hypotéky rovná nebo je menší než průběžně placený nájem, je vlastnické bydlení vnímáno jako výhodnější,“ dodává Kliment.

Jenže situace na rezidenčním trhu se mění a zaznívají názory, že podíl nájemního bydlení poroste. „Hlavním důvodem je snížení dostupnosti vlastního bydlení v důsledku růstu cen, a to jak u nového bydlení, tak na sekundárním trhu,“ tvrdí Kliment.

Loni průměrné ceny nových bytů stouply v Praze meziročně téměř o čtvrtinu, u těch starších o 15 procent. A zdražuje se dál. Rozšiřuje se tím skupina lidí, která na vlastní bydlení nedosáhne.

Central Group, který je dle počtu prodaných bytů největším pražským developerem, upozorňuje ještě na jeden faktor nahrávající nájemnímu bydlení – nedostatečnou nabídku. V polovině roku bylo na trhu v Praze dostupných zhruba 3600 bytů, což je o tisícovku méně než před rokem.

A pak je tu ještě jedna okolnost hovořící ve prospěch nájemního bydlení – nástup generace miléniálů, tedy lidí, kteří dospívali na přelomu tisíciletí. Jejich preference vlastnit a připoutat se k jednomu místu je daleko nižší než u generací předchozích.

Developerských projektů zaměřených výhradně na pronájmy bylo doposud jen minimum. Firmy nicméně trend již zaregistrovaly. Luka Residential dnes nabízí kromě nově dokončeného komplexu nájemní byty v rezidenci Francouzská 68 na Vinohradech či v rezidenci Charles Bridge.

O tom, že nabídku bytů doplní o nájemní, hovoří i velcí developeři. Finep se doposud zaměřoval na výstavbu bytů v osobním a družstevním vlastnictví. „Plánujeme rozšířit naši nabídku i o řešení bytové situace pro skupiny obyvatel, pro které je nájemní bydlení vhodnou formou bydlení,“ říká mluvčí Finepu David Jirušek.

Central Group zase dokončil bytový dům v Praze 10 – Vršovicích. Již v návrzích společnost počítala s tím, že bude určen pro nájemní bydlení. Původně firma zvažovala, že byty bude sama pronajímat. „Nakonec jsme se s ohledem na situaci na trhu, kde zoufale chybí menší byty k prodeji, rozhodli byty a ateliéry nabídnout standardně k prodeji,“ říká mluvčí společnosti Marcela Fialková.

Vršovický projekt zahrnuje přes 160 malometrážních bytů, polovinu z nich chce dát Central Group na trh ještě letos. „Zájemcům nabídneme také doplňkové služby, například zvýhodněné balíčky vybavení a zařízení bytů na míru,“ dodává Fialková s tím, že firma i nadále zvažuje možnost nájemního bydlení v dalších pražských lokalitách.

Na budoucnost nájemního bydlení sázejí nejen developeři, ale i investoři, a to jak institucionální, tak drobní, kteří do koupě bytu vkládají své úspory. To, že je o tento typ investice zájem, dokazují statistické údaje. U Finepu dosahuje podíl bytů kupovaných na investici 30 až 35 procent.



„V porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku vzrostl podíl investičního bydlení téměř o sto procent,“ upřesňuje Jirušek s tím, že mezi investory se v posledních dvou letech stále hojněji objevují Češi. „Ti si nejčastěji kupují jednu až tři nemovitosti,“ tvrdí mluvčí Finepu.