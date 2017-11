Přichází iPhone X za 30 tisíc. Zájem je extrémní, kusů málo, tvrdí čeští prodejci

Matoucí jméno Jestliže začínáte mít v pojmenování iPhonů trochu zmatek, není se za co stydět. Loni v září Apple uvedl na trh iPhone 7 a větší 7 Plus. Logika zavedené terminologie velela, aby se letos objevil na trhu vylepšený a rychlejší iPhone 7S. Místo něj ale výrobce už v druhé polovině září poslal do obchodů iPhony 8 a 8 Plus, které jsou ve všech ohledech jen mírným evolučním krůčkem vpřed. Pravou revoluci, jakkoli diskutabilní, má představovat právě až iPhone X. Desítka v jeho jménu však připomíná desáté výročí telefonu od Applu, a nikoli generaci, proto je číslice římská, a ne arabská. Otázkou zůstává, zda napřesrok firma odhalí iPhone 9, 10, anebo rovnou 11. Nejde však o úplnou raritu. Redmondský rival Applu, společnost Microsoft, se podobně vzbouřila proti číslování u operačního systému Windows. Po verzích 7 a 8 přišla na řadu meziverze 8.1, a pak rovnou Windows 10.