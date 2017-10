V Praze se nachází asi 300 prázdných budov

PRAHA V Praze se podle městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) nachází asi tři stovky prázdných budov. V diskusi na téma prázdných domů to ve čtvrtek řekl zástupce IPR Milan Brlík. Ke smysluplnému využití budov napomáhá podle Brlíka projekt IPR Prague Citymakers - lidé, kteří se ze své vlastní iniciativy podílí na revitalizaci města.

Mezi jejich největší překážky patří podle Brlíka jednání s městem a nesrozumitelná byrokracie. Většinu budov, ve kterých nadšenci působí, musí pronajímat nebo si půjčovat od soukromníků.



Cílem Citymakers je zviditelnit aktivity projektu. „To co dělají, má totiž velký dopad na město,“ řekl Brlík. Chtěli by také, aby byl vytvořen grantový program na podporu Citymakers. V ideálním případě by podle nich na pražském magistrátu měl fungovat samostatný odbor komunikace pro podobné potřeby.

IPR se podílel například na středečním otevření kreativního centra na Malém náměstí v Praze. domech vznikly kanceláře, zasedací místnosti či přednáškové sály. Lidé tam mohou chodit na semináře, přednášky a workshopy.

V prvním patře nyní sídlí Skautský institut. O druhé patro se stará Institut plánování a rozvoje (IPR), který prostory dále pronajímá. Ve třetím a čtvrtém patře sídlí start-up Air Ventures a informační centrum o vzdělávání EDUin. Zázemí tam má i sdružení Pragulic či iniciativa Prázdné domy, která se na organizování čtvrteční diskuse také podílela.