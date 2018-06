Itálii dluh neodpustíme, vzkázala Merkelová nové vládě v Římě. V případech krize má pomoci fond

BERLÍN Německá kancléřka Angela Merkelová v neděli odmítla Itálii odpustit část dluhu s tím, že princip solidarity mezi členy eurozóny by se neměl změnit z prostoru jednotné měny na sdílený dluh. Kancléřka to uvedla v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Merkelová tak reagovala na zmínku o tom, že italské Hnutí pěti hvězd a krajně pravicová Liga severu mají v plánu Evropskou centrální banku požádat o prominutí části italského dluhu v astronomické výši 250 miliard eur (kolem 6,5 bilionu korun).

Německá kancléřka dále řekla, že solidarita mezi členy jednotného měnového bloku je důležitá, ale že by „neměla vést dlužní unii. Měl by spíše pomáhat ostatním takovým způsobem, aby si vlastně pomohli sami.“

Italská vládní koalice dvou stran, která je obecně považována za nepřátelskou k euru, se k moci dostala v pátek. Uklidnil se tak rozruch, který panoval ohledně možnosti nových voleb, které by se mohly stát referendem o tom, zda jednotnou měnu opustit. „Budu s novou italskou vládou jednat otevřeně a budu s ní radši spolupracovat, než spekulovat o tom, jaké mají úmysly,“ řekla Merkelová v nedělním rozhovoru.

Měnový fond musí být dostatečně silný na odvrácení krize

Konzervativní německá kancléřka dále uvedla, jak daleko je ochotná zajít v pomoci francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi při realizaci jeho vize o solidárnější eurozóně. Macron chce současný evropský záchranný fond převést na Evropský měnový fond (EMF), který by fungoval jako jakýsi nárazník při jakékoliv možné budoucí krizi v eurozóně, která se málem rozpadla v roce 2009 vinou obrovského zadlužení Řecka.

Evropský stabilizační fond (ESF) podle Merkelové není dostatečně silný na to, aby ochránil eurozónu před další krizí. Navíc kromě sjednocení bankovních a kapitálových trhů by eurozóna převedla Evropský stabilizační fond na Evropský měnový fond, jenž by měl sílu poskytnout všem členským státům s velkými státními dluhy krátkodobější úvěry.

„Pokud bude celá eurozóna v nebezpečí, Evropský měnový fond musí být připraven nabídnout dlouhodobé půjčky s cílem státům pomoci,“ řekla Merkelová. „Takové půjčky by byly rozloženy na třicet let a podmíněny rozsáhlými strukturálními reformami.“

Jednotlivé státy by měly kontrolu

„Umím si navíc představit možnosti krátkodobých půjček řekněme na pět let. Mohli bychom tak poskytnout pomoc státům, které se dostaly do problémů kvůli výjimečným událostem,“ dodala. Zároveň také řekla, že budoucnost Evropského měnového fondu bude organizována na mezivládním základu, kdy by parlamenty jednotlivých členských států měly nad fungováním fondu dohled.

Zákonodárci z konzervativního bloku Merkelové byli k Macronovu návrhu spíše skeptičtí. Bojí se totiž, že se peníze německých daňových poplatníků využijí na záchranu rozhazovačných členských států.

Merkelová v sobotu telefonicky pogratulovala italskému premiérovi Giuseppe Contemu a pozvala ho do Berlína. Conte, téměř neznámý třiapadesátiletý profesor práva, složil v pátek přísahu a ukončil tak tříměsíční politickou patovou situaci po březnových volbách.

Kancléřka řekla, že má v plánu s novou italskou vládou mimo jiné probrat i možnosti snížení nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v Itálii.