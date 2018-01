Italští bratří si vyhráli spor o značku Steve Jobs a sní o mobilu s Androidem

Řím/Praha Zatímco se na Apple řítí hromadné žaloby kvůli záměrnému zpomalování starších iPhonů, samotný technologický gigant z kalifornského Cupertina už má jeden neúspěšný spor za sebou, jak se v těchto dnech ukázalo. Prohrál bizarní při s oděvní firmou italských bratrů, kteří prodávají oblečení a doplňky pod jménem zesnulého spoluzakladatele Applu Steva Jobse. Navíc mají parazitovat i na světoznámém logu s nakousnutým jablkem, jehož design je očividnou variací na symbol, který firma používá od roku 1977.

Vincenzo a Giacomo Barbatovi uspěli navzdory všem předpokladům v nerovné bitvě s Applem a jejich společnost se může jmenovat Steve Jobs. David porazil Goliáše, jak sami říkají. Dvojice si v roce 2012 všimla, že Apple si nikdy neregistroval Jobsovo jméno jako ochrannou známku. Ten zemřel v říjnu 2011 a zřejmě by se velmi divil, že se dnes podle něj jmenují trička, džíny, tašky a další módní doplňky, které nemají s jeho úspěšnou firmou nic společného. Bratři před pěti lety rozjížděli vlastní oděvní společnost poté, co předtím dlouhé roky vyráběli pro jiné značky, a Steve Jobs se jim zdál jako ideální název pro novou společnost.

Písmeno J není jedlé

Apple se pustil do pře s Italy a podal stížnost k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, ale tu překvapivě prohrál. Podle listu La Repubblica Napoli neuspěla firma se svou námitkou nikoli kvůli jménu, ale ochranné známce na logo. Oděvní firma využívá symbol nakousnutého stylizovaného písmene J, které připomíná jablko Applu. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví ale podle italských podnikatelů rozhodl, že písmeno není jedlé, a proto nemůže údajně jít o napodobeninu světoznámého symbolu.

Sporné logo italské značky Steve Jobs

Ambice bratrů ale vítěznou pří ani zdaleka nekončí, právě naopak. Dvojice nejenže plánuje vyrábět další oblečení, ale ráda by vstoupila rovněž na pole spotřební elektroniky, prozradili sourozenci v rozhovoru pro italskou mutaci magazínu Business Insider. “Pracujeme na řadě velice inovativních zařízení,” prohlásili bratři. “Elektronika byla vždy cílem značky Steve Jobs,” vysvětlili bratří s tím, že budou vždy respektovat slavné jméno a vyrábět výhradně prémiové produkty.

Džíny značky Steve Jobs Bratři Barbatovi, zakladatelé firmy

Mobil Steve Jobs s Androidem

Už v tuto chvíli údajně jednají s čínským partnerem o výrobě prvních zařízení. Jak podotýká server The Verge, jednoho dne by se tak mohl na pultech obchodů ucházet o přízeň zákazníků mobil nazvaný Steve Jobs vedle iPhonu od Applu, kterému pomohl na světě právě Steve Jobs. Bratři přitom dobře ví, jaké paradoxy to může přinést. “Jen si představte zařízení se jménem Steva Jobse s operačním systémem Android,” uvedli sourozenci. Slibují ale současně, že jméno Steva Jobse nikdy neponese žádný laciný šmejd.

Bratři se ani nijak netají tím, že za využitím jména je čistý kalkul. V rozhovoru pro La Repubblicu řekli, že si udělali průzkum a uvědomili si, že Apple je jedna z nejznámějších firem na světě. Tohoto věhlasu se pak rozhodli využít ve svůj prospěch.

Sourozenci se pochlubili až nyní

Z dostupných informací vyplývá, že technologický gigant svou námitku vznesl výhradně k logu a nikoli k názvu společnosti. To by zřejmě mohla udělat jedině Jobsova rodina. Dokud se tak ale nestane, dvojice Italů může dál jméno využívat. I když úřad spor uzavřel už v roce 2014, na veřejnost se dostal až nyní, kdy podnikatelé svůj příběh zveřejnili poté, co svou značku zaregistrovali v dalších zemích a údajně ji mohou legálně používat po celém světě.

Apple se zatím k tomuto sporu nijak nevyjádřil. Firma se v minulosti přela o svůj název i s nahrávací společností Apple Corps, kterou založila skupina The Beatles. Shodou okolností těsně před Vánoci se objevila zpráva, podle níž na Apple podala žalobu čínská oděvní značka Kon. Podle ní výrobce elektroniky ukradl její logo, které využívá v aplikaci App Store. Oba symboly jsou skutečně velmi podobné, ale jde také o relativně elementární design, podotýkají experti. Oděvní firma se přesto u soudu domáhá omluvy a finanční kompenzace. Verdikt pekingského soudu v této věci se očekává v následujících týdnech.