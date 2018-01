Jak ovládat auto pomocí gest i robotů, představil veletrh inovací v Las Vegas

LAS VEGAS Elektromobily s dojezdem dlouhých stovek kilometrů, baterie, jejíž nabití bude trvat kratší dobu než běžné tankování, či první skutečně chytré auto. I takové vize představili výrobci na veletrhu inovací CES 2018 v Las Vegas.

Veletrh spotřební elektroniky a inovací CES, konaný v americkém Las Vegas, si v posledních letech oblíbily i automobilky. Ty zde čím dál častěji představují moderní technologie v čele se samořiditelností a pohonem na elektřinu. I letos je takových aut CES plný a některé projekty jsou skutečně odvážné.

Vizionářské myšlenky mají na CES vždy šanci zaujmout: veletrh již v minulosti ukázal řadu moderních trendů a rád se pochlubí další možnou revolucí.

Revoluce, nebo jen plané sliby?

Tu by v automobilovém průmyslu mohla přinést zbrusu nová čínská firma Byton, v jejímž čele stojí Carsten Breitfeld, který u BMW vedl vývoj hybridního sporťáku i8. Byton chce zákazníkům už v roce 2019 nabídnout sériovou verzi auta odvozeného od konceptu představeného v Las Vegas. Elegantní crossover bude podle představ zástupců značky prvním skutečně chytrým autem.

Elektromobil má mít v základním provedení na jedno nabití dojezd 400 kilometrů, v lepší verzi pak přes 500 kilometrů. Byton nemá ohromovat jízdními výkony, ale funkcemi a praktičností. Firma slibuje vysokou úroveň automatizované jízdy, nejprve spíše v podobě asistentů, do budoucna však bude vůz čím dál více autonomní.

Model vyniká svým interiérem, který už je na dobu samořiditelných vozů zcela připraven. Palubní desku tvoří jeden obří displej, ovládání funkcí má probíhat pomocí gest a díky umělé inteligenci a postupnému seznamování se se svými pasažéry má auto posádce poskytnout maximální pohodlí a relax na cestách. Základní cena vozu se má vejít pod 45 tisíc dolarů, tedy v přepočtu pod mi lion korun, což z něj dělá možného rivala pro Teslu Model 3.

Čínská značka ale není jedinou až neuvěřitelně ambiciózní automobilkou, která na CES vystupuje. Publikum veletrhu chce oslovit i původem dánský automobilový designér a nenapravitelný snílek Henrik Fisker. Jeho původní automobilka skončila neslavně po potížích s bateriemi vozu Karma, Fisker se však nevzdal a na CES představí první sériový model své nové firmy Fisker Inc.

EMOtion: Úchvatný design i dlouhý dojezd

Automobil EMotion má svými vlastnostmi ohromovat a mluví se o něm zatím v superlativech. Henrik Fisker samozřejmě vozu vtiskl úchvatný design. Má také bohaté zkušenosti – v minulosti kreslil nádherná auta u BMW a Aston Martinu. Své umění nyní využívá i ve svých firmách, kde kreslí vozy podle vlastních představ.



A zatímco designem a důrazem na luxusní zpracování jistě EMotion zaujme na první pohled, možná ještě větší zajímavostí je technická výbava, jež se má skrývat pod jedinečnou karoserií. Ta totiž slibuje přímo revoluci. EMotion by měl být prvním elektromobilem na světě s takzvanými solid-state bateriemi, které jsou příslibem vyšší kapacity akumulátorů, a tudíž i delšího dojezdu automobilu na jedno nabití.

Skutečné chytrý automobil. Nová čínská firma Byton představuje svůj první sériově vyráběný elektromobil.

Inženýři Fisker Inc. na jejich vývoji usilovně pracují posledních několik let a drží i řadu patentů, jenže prozatím tato technologie zůstává velkým otazníkem. Převést ji do praxe zatím nedokázaly ani mnohem větší a zkušenější firmy, takže v případě Fiskera je tu opět důvod k opatrné skepsi.

Samotné parametry baterií však znějí fantasticky. Mají být lehčí než stávající li-ion baterie, přitom na jedno nabití má s nimi EMotion urazit až 640 kilometrů a do budoucna to může být ještě víc – přes 800 kilometrů. Dobití na trasu 200 kilometrů má trvat pouhých devět minut. A podle optimistických odhadů umožní technologie dokonce dobití do plné kapacity rychleji, než jak dlouho trvá natankování plné nádrže benzinu u běžného auta.

Revoluce ale bude mít vysokou cenu: Fisker EMotion bude k předobjednání za základní cenu 129 900 dolarů, tedy v přepočtu asi 2,8 milionu korun. Naplnění slibů přitom není zaručeno.

Velké ambice mohou končit i krachem

I projekty představené ostatními automobilkami jsou ambiciózní, ve srovnání s těmi „bláznivými“ z Číny a Dánska však působí poněkud střízlivějším dojmem. Ať už se jedná o pokus francouzské společnosti Navya se samořiditelným minibusem, který brázdí ulice Las Vegas, či vize modulárních samořiditelných vozidel od Toyoty. Kia představila koncept elektrické verze modelu Niro a slibuje (společně s mateřským Hyundai) i vůz poháněný vodíkem.

Ne vždy však velké plány končí úspěšně. Takový je i příběh firmy, která CES ohromovala v uplynulých dvou ročnících: Faraday Future. V lednu roku 2016 tu původem čínská firma ukázala bombastický koncept sportovního elektromobilu a oznámila záměr „zakořenit“ nedaleko Las Vegas, kde měla vyrůst její obří továrna.

Vloni pak Faraday Future představila na CES svůj první zamýšlený sériový model FF91, který měl ve všech ohledech porazit Teslu a její špičkové elektromobily. Jenže tou dobou už firma byla v potížích a letos ji na veletrhu, který pro ni měl být vlastně domácím, nenajdeme. Faraday Future stojí před záhubou a spoluzakladatel značky Ťia Jüe-tching, který už ve firmě nemá podíl, čelí doma v Číně závažným obviněním.

Právě nová čínská společnost Byton svými vizemi ambice Faraday Future v mnohém připomíná. Ostatně firma k sobě přetáhla i řadu bývalých zaměstnanců zkrachovalého projektu.

Návštěvníci veletrhu CES tudíž „bláznivé“ plány přijímají již s větší obezřetností. Koneckonců, zda je (starono)noví ambiciózní hráči na trhu dokážou úspěšně realizovat, uvidíme již v příštích několika měsících.