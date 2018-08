Přichází elektronická verze Lítačky. Jak si ji nahrát na platební kartu?

PRAHA Cestující v Praze a Středočeském kraji si mohou nově nahrát elektronickou Lítačku na svoji kreditní kartu nebo In Kartu od Českých drah. Zároveň nemusí při koupi jízdného přes e-shop aktivovat Lítačku u validátoru v metru. Server Lidovky.cz připravil přehled, ve kterém najdete odpovědi na všechny důležité otázky ohledně nového systému.

Na které karty si můžu kupon nahrát?

Stačí mít jakoukoliv bezkontaktní kartu Visa nebo Mastercard. Je jedno, zda se jedná o předplacenou, debetní či kreditní kartu. Zároveň lze využít i In Kartu. Kdykoliv si potom můžete nosič jízdného změnit, například na Lítačku nebo již zmíněnou platební kartu.

Můžu mít jeden kupon na více kartách? A na jedné kartě několik druhů jízdných?

Z důvodu bezpečnosti se můžete při kontrole prokázat pouze jedním identifikátorem (kreditkou, In Kartou..) k zakoupenému kuponu. Nahrát si na jednu kartu více kuponů je však možné.

Kde si můžu elektronické jízdné vyřídit?

Kupon si můžete zakoupit na webu www.pidlitacka.cz, v centru Lítačky ve Škodově paláci nebo na všech ostatních pobočkách. Ve skutečnosti vám údaje o jízdném nikdo na platební kartu nenahraje, ale uloží se v informační databázi Pražské integrované dopravy (PiD).

Jak dlouho trvá zakoupení a nahrání?

Pokud si koupíte elektronické jízdné, tak ušetříte čas. Vyřízení nové Lítačky trvá maximálně 30 dnů, podle PiD si ji většinou můžete vyzvednout do 14 dnů. Nyní ale noví cestující nemusí mít reálně v ruce žádnou novou kartičku, stačí si kupon nahrát na kreditní kartu nebo In Kartu. Při nákupu jízdného na e-shopu se kupón aktivuje nejpozději do 60 minut od doby, kdy obdržíte potvrzení o platbě. V případě, že koupíte kupon osobně na přepážce, můžete cestovat hned, případně se při kontrole prokážete účtenkou. Odpadá tak nutnost chodit aktivovat jízdné k validátorům v metru.

Můžu použít jako identifikátor bankovní kartu nebo In Kartu nahranou v mobilu?

V současnosti to možné není. Cestující musí totiž při kontrole předložit fyzickou kartu. Do budoucna ale přijde změna. „V dalších fázích bude sloužit jako identifikátor například mobilní telefon nebo nositelná elektronika,“ stojí na stránkách PiD.

Co když kartu, na kterém mám kupon, ztratím?

Revizor při kontrole vidí údaje o kuponu a také fotografii, kterou jste při nákupu jízdného nahráli do systému. Tím, že není kupon nahraný přímo na kartě ale v systému PiD, nemusíte mít o elektronickou Lítačku obavy. Když ztratíte kartu, stačí to nahlásit na infolince nebo na webu PiD. Následně si kupon nahrajete na jiný nosič.