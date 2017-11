Jako popcorn? Samsung připravuje revoluční baterie z grafenu

PRAHA Samsung vyvinul nový materiál pro výrobu baterií, který nazývá „grafenové koule“. Za pomoci tohoto materiálu chce zvýšit kapacitu i rychlost nabíjení současných lithiových baterií. Podle firmy by mohl nový typ baterií přinést průlom v mobilních technologiích i elektromobilech.

Divize jihokorejské společnosti Samsung Advanced Institute of Technology nový materiál vyvinula ve spolupráci s univerzitou v Soulu. Pomocí něj chce Samsung vylepšit stávající lithiové baterie a tvrdí, že jejich nový typ bude mít o 45 procent vyšší kapacitu a bude se také pětkrát rychleji nabíjet.

Podle odhadů by se tak grafenová baterie mohla plně nabít už za 12 minut. V současnosti to i při technologii rychlého nabíjení zabere nejméně hodinu. Novinka by tak byla výrazným posunem ve vývoji lithium-iontové technologie, která již podle výrobce naráží na své limity.

Grafen, který je formou uhlíku, je extrémně vodivý materiál s velmi nízkou tloušťkou. Jeho využití v mobilech by tak mohlo vést ke zmenšení a ztenčení zařízení kvůli možnému zmenšení baterií.

Nová baterie zároveň snese teploty až do 60 stupňů, což je důležitý předpoklad pro využití v elektromobilech. Dlouhá doba dobíjení do plné kapacity je přitom nyní jedním z velkých handicapů současných elektrických vozů.



Vědci ale varují, že baterie je stále ještě pouhým konceptem a jejich komerční prodej je ještě daleko. „Často čteme o pozoruhodných výsledcích grafenu v počátečních fázích, ale jen málo z nich přejde v komerční úspěch,“ vysvětlil listu Financial Times Khasha Ghaffarzadeh, šéf výzkumné firmy IDTechEx.

Samsung ale tvrdí, že se mu povedlo najít způsob, jak ve velkém syntetizovat grafen v podobě připomínající popcorn. Novinku si již také nechal patentovat v Jižní Koreji a v USA.



Samsung urychlil vývoj technologie baterií po loňském skandálu s telefonem Galaxy Note 7. U luxusních smartphonů začaly v mnoha případech „vybuchovat“ baterie. Problém byl tak velký, že Samsung nakonec musel prodej telefonů úplně ukončit a již prodané kusy začal stahovat z trhu. Celá aféra vyšla firmu na zhruba pět miliard dolarů.



Materiál grafen má podobu sítě připomínající včelí plástev, která má výšku jen jeden atom, a vyniká extrémní pevností a vodivostí. V roce 2004 ho izolovat vědci Konstantin Novoselov a Andre Geim. Materiál se jim povedlo oddělit obyčejnou lepící páskou z tuhy. Oba za svůj objev dostali Nobelovu cenu v roce 2010.