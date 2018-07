Ředitelka mateřské školy jako první zlegalizovala mandlovici. Nyní ji prodává i do zahraničí

HUSTOPEČE Hustopeče jsou městem vinic a mandloní. Mandlovice se zde vyráběla už odjakživa. Kateřina Kopová se svým bratrem Michalem Heřmanem byli ale první, kteří tento hustopečský alkoholický nápoj zlegalizovali a začali ho prodávat do všech koutů Česka. Část láhví s mandlovicí putuje dokonce i za hranice.

Historie pěstování mandlí u nás sahá až do 17. století. V Hustopečích vznikly rozsáhlé sady ale až v době, kdy chtělo být tehdejší Československo hospodářsky soběstačné. V roce 1949 na devítihektarové ploše vysázeli mandloně a rozloha sadů postupně rostla. „Hustopečské svahy vybrali jako nejteplejší oblast u nás, měly být podobné jako iránské, kde se mandloně pěstují,“ řekla pro Lidovky.cz Kateřina Kopová, majitelka firmy Hustopečská mandlárna.

Mandloňové sady v Hustopečích jsou lákadlem pro turisty. Nejkrásnější pohled na ně je z místní rozhledny.

Kolem roku 1960 na 180 hektarech rostlo více než 50 tisíc mandloní. Kvůli neekonomickému pěstování se sady postupně zmenšovaly a ustupovaly meruňkám. Po listopadu 1989 už o mandle z Hustopečí nebyl téměř žádný zájem a mandloně byly odsouzeny ke zkáze. Po roce 2010 došlo k revitalizaci sadů a nyní se město Hustopeče stará o 850 vzrostlých stromů. Návštěvníci zde najdou i naučnou stezku a rozhlednu. V Hustopečích jsou dva sady, jeden v lokalitě Kamenec a druhý na Hustopečském starém vrchu.



Začátek v garáži

Rodačka z Hustopečí Kateřina Kopová začínala s alkoholovým byznysem nejdříve v garáži. První láhve mandlovice prodala v roce 2012. „Byla to zrovna nejméně vhodná doba pro začátek, protože na podzim byla vyhlášená prohibice kvůli nelegálnímu alkoholu. V té době začne jenom blázen nebo člověk, který neví do čeho jde,“ svěřila se majitelka Hustopečské mandlárny.



Podle slov Kopové chtěla dosáhnout toho, aby mělo město svoji oficiální mandlovici. Předtím ji vyráběl kde kdo, ale pořád se jednalo o nelegální alkohol pro vlastní potřebu. Kateřina Kopová jako první mandlovici zlegalizovala, dala ji oficiální tvar, chuť a pěkný vzhled. Hustopečská mandlárna navazuje na originální recepturu bývalého správce mandloňových sadů Rudolfa Poslušného.



Název mandlovice může být poněkud zavádějící, protože se mandle nedá vypálit. „Mandle nekvasí jako meruňky nebo švestky. Výtažek získáváme macerací (vyluhováním – pozn. red.) v lihu. Oloupaná mandle se nadrtí a naloží se ve vinném lihu. Vznikne takový sirup, který se následně přidává do mandlovice. Ze začátku jsme si macerát vyráběli sami, momentálně ho ale nakupujeme ze zahraničí,“ řekla pro Lidovky.cz Kateřina Kopová.



„Šlo nám o to, aby byl výrobek regionální, ale když u nás nejsou potřebné suroviny, tak si musíme pomoct jinak,“ dodala majitelka Hustopečské mandlárny.



Mandlovice na plný úvazek

Velký zvrat v rodinné firmě nastal v roce 2014. Kopová do té doby pracovala jako ředitelka mateřské školky v sousedních Starovicích a po nocích lepila etikety na láhve mandlovice. Přísnější normy pro podnikání s alkoholem, které přišly kvůli metanolové aféře, ji donutily k tomu, aby se začala věnovat pouze mandlovici a ve školce skončila.

„I já, jako malý výrobce, jsem měla zaplatit pětimilionovou kauci. Nakonec jsem ale podnikla kroky k tomu, abych zaplatila jenom půl milionu a jistiny na daňovém skladu. Takže jsem musela mít dohromady milion „mrtvých“ peněz. Nechtěla jsem nikdy vybudovat velký byznys, měla jsem to jako zábavu a koníček. Po tomto jsem se ale rozhodla, že to začnu dělat pořádně,“ popsala Kopová.



Z garáže se během loňského podzimu Hustopečská mandlárna přestěhovala do nových prostor. Místo garáže nyní firma sídlí ve zrekonstruované budově, která se proměnila na kavárnu. Zákazníci si zde můžou pochutnat na mandlové kávě, mandlovníku, nebo si rovnou objednat degustační menu pro větší skupinu lidí. Kromě mandlovice totiž Hustopečská mandlárna vyrábí i kávový likér s příchutí mandlí a mandlový likér doplněný višňovou šťávou. Mimo jiné prodávají i dárkové kazety, samozřejmě všechny produkty obsahují mandle. Mandlovici v dárkových baleních zdobí například mandlová paštika, wineláda, sušená rajčata nebo čaj s příznačným názvem Hust Tea.



Jižní Morava míří za hranice

Vlajkovou lodí je pro Hustopečskou mandlárnu pořád mandlovice. „Loňská produkce se pohybovala okolo 50 tisíc lahví. Začali jsme mandlovici dodávat i na Slovensko, kde jsme loni prodali zhruba 5 tisíc láhví,“ dodala Kopová. Obchodního partnera sehnala Kopová už i ve Švédsku, další zajímavou zemí by podle ní mohlo být Rakousko.



I když je v Hustopečích největší mandloňový sad ve Střední Evropě, Hustopečská mandlárna místní plody nesbírá. Podle Kopové jsou stromy už staré a neplodí, tak jako dříve. „Je lepší, aby si mohli do sadů zajít turisté a podívat se, jak mandle roste, než abychom je využívali k výrobě alkoholu,“ dodala majitelka Hustopečské mandlárny.



Návštěvníci Hustopečské mandlárny si mohou sednout v kavárně a ochutnat veškeré produkty rodinné firmy.

„Loni jsme vysadili vedle hustopečského sadu svůj sad mandloní, který má rozlohu půl hektaru. Za 5 až 6 let by už měly produkovat mandle. Ty by měly pokrýt část výroby a možná budeme opět dělat svůj macerát. Vedle máme i meruňkový sad, takže možná vymyslíme něco nového,“ prozradila Kateřina Kopová. Naznačila, že může do své nabídky přidat například meruňkovou marmeládu, nebo meruňkovici. Jejím snem je vystavět malé arboretum u mandloňového sadu, kde by rostly různé odrůdy mandloní, meruněk a ořešáků.