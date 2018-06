Jakou máte šanci na hypotéku? Podívejte se na modelové příklady

PRAHA Získat půjčku na koupi většího bytu bude od října složitější. Na vlastní kůži to pocítí například úředník Petr, který bere měsíčně přes 20 tisíc korun čistého (27 tisíc hrubého). Rád by si pořídil dvoupokojový 70metrový byt v Brně za 3,4 milionu, ale patrně bude mít smůlu. A to i v případě, že má našetřených 665 tisíc korun (20 % z hodnoty nemovitosti), které musí složit, aby mohl úvěr dostat.

ČNB totiž od října zavádí nová pravidla, která se dotknou tisíců lidí. Chce po bankách, aby u žadatelů o hypotéku více prověřovaly jejich celkové zadlužení. Dluh zájemce o půjčku, do něhož se započítává i částka, kterou si chce půjčit od banky, by nově neměl překročit devítinásobek toho, co ročně vydělá. V případě pana Petra to znamená, že by si mohl vzít úvěr maximálně ve výši 2,18 milionu – za to by si v Brně mohl koupit nanejvýš 35metrovou garsonku.



Navíc měsíční výdaj na splátku hypotéky by podle požadavků ČNB neměl přesáhnout 45 procent čistého příjmu. Při hodnocení žádosti budou muset banky zohlednit všechny dluhy, které zájemce o úvěr má. Například i leasing na auto či dluh na kreditní kartě.

„Nové opatření se může dotknout asi desetiny žadatelů o úvěr. Zhruba 10 000 klientů tak narazí na přísnější posuzování,“ říká šéf makléřské společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

„Některé klienty se po detailnějším prověření příjmů a výdajů podaří profinancovat, ale pro odhadem dvě až čtyři procenta z nich to může znamenat stopku,“ doplňuje Libor Ostatek.

ČNB nicméně dala bankám možnost nová omezení částečně porušit a hypotéku přiznat až pěti procentům žadatelů, kteří přísnější limity nesplňují. Jenže v případě některých bank na hypotéku nedosáhne výrazně více žadatelů, kteří by dnes půjčku dostali.

„Zpřísnění doporučení České národní banky pro poskytování hypoték může postihnout čtvrtinu až třetinu nových žadatelů o hypotéku u České spořitelny, a to zejména z řad mladých lidí, kteří potřebují financovat své první bydlení,“ odhaduje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Předpokládáme, že nám to mírně sníží počet klientů,“ uvádí i Andrea Vokálová, mluvčí Hypoteční banky s tím, že nová regulace se dotkne až pětiny domácností.



Úspory už stačit nebudou

Opatření ČNB se dotkne především nízkopříjmových skupin včetně mladých rodin. Pro ty, i když měly v minulosti nižší příjmy, nebyl například díky finanční pomoci rodičů problém úvěr na bydlení získat.

„Zatímco u hypotečních úvěrů s LTV 80 procent (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy – pozn. red.) nebude současné opatření nikterak drastickou změnou, může se dotknout lidí, kteří mají nižší příjmy, ale vysokou naspořenou částku,“ vysvětluje analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Například manželé, jejichž společný čistý měsíční příjem činí 26,5 tisíce korun a chtějí nemovitost za šest milionů a mají i díky pomoci rodičů k dispozici 2,5 milionu korun, na ni nově nedosáhnou. „V současné době přitom nemají problém alespoň u nějaké banky sehnat hypoteční úvěr. Do budoucna však již nebudou mít šanci, přestože žijí skromně a mají vysoké úspory. Měsíční splátka dluhu vůči příjmu této rodiny při úvěru na 30 let se sazbou 2,5 procenta bude 52 procent a DTI (poměr celkového dluhu žadatele k jeho ročním čistým příjmům – pozn. red.) pak 11. To je vysoko nad limity. Lze navíc očekávat, že banky si pětiprocentní rezervu odchylek od limitů budou šetřit pro jiný typ klientů,“ upozorňuje Rajdl.

Preventivní krok

ČNB se k omezení trhu s bydlením odhodlala v souvislosti s rychlým růstem cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Podle jejích odhadů jsou aktuální ceny bytů nadhodnoceny zhruba o 15 procent.

„My se musíme dívat dopředu. Proto nás zajímá hlavně to, jak to bude se splácením vypadat, až dobré časy skončí, i když k tomu nemusí dojít brzy, jednou se to stane,“ vysvětloval včera guvernér ČNB Jiří Rusnok důvody, které centrální banku ke zpřísnění podmínek pro hypotéky vedly. „Jakmile pak začnou růst úrokové sazby nebo nezaměstnanost, mohla by se nemalá část domácností dostat do potíží se splácením úvěrů, což by se následně negativně podepsalo na zdraví bank,“ dodal Rusnok.

Zatím jde jen o doporučení ČNB, které však ve většině případů finanční domy dodržují. Centrální banka ale ve spolupráci s ministerstvem financí pracuje na novele zákona, která by tato doporučení přeměnila v povinnost.