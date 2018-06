Kalousek se ‚omluvil‘ komentátorovi Rozhlasu za výrok, že ho platí Babiš. Kubičko: Pohůnek? Je to další osočení

Praha Komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko nepřijal omluvu předsedy poslaneckého klubu TOP09 Miroslava Kalouska. Ten ho loni v říjnu nařkl, že ho platí Andrej Babiš, a tedy není nestranný. V reakci na předžalobní výzvu se Kalousek omluvil na Twitteru s tím, že své výroky není schopen doložit. Kubičko ale namítá, že omluva je jen dalším „dobře promyšleným osočením“.

Za tvrzení, že Radka Kubička platí Andrej Babiš, se Kalousek omluvil v půlce června. „Některé výroky neměly být nikdy vyřčeny. 23. a 24 10. jsem napsal na Twitter, že novinář Radko Kubičko je pohůnek placený Babišem. Tato tvrzení nejsem schopen doložit, a proto se panu Kubičkovi za své výroky omlouvám,“ napsal Kalousek na Twitteru. Protože si již dříve Kalousek Kubička na sociální síti zablokoval, novinář si tam omluvu přečíst nemůže.



Kubičkovi ovšem Kalouskova omluva nestačí, a nazývá ji „omluvou neomluvou“. Kalousek totiž podle žádosti Kubičkových právníků nenapsal, že jeho původní tvrzení nejsou pravdivá. „V omluvě neuvádí, že se dopustil záměrné lži a zveřejnil pomluvu, která zcela naplňuje podstatu trestného činu,“ napsal Kubičko v prohlášení, které v pondělí uveřejnil. „Lež je ale lež, ať se tváří jakkoliv, třeba i jako nedoložitelná pravda,“ dodal Kubičko. Vadí mu navíc, že v omluvě Kalousek použil výrok, který dřív doslova nepoužil, a proto omluvu považuje za „další dobře promyšlené, podprahové a zapamatovatelné osočení“.



Miroslav Kalousek (Twitter) @kalousekm Některé výroky neměly být nikdy vyřčeny. 23.10. a 24.10. jsem napsal na Twitter, že novinář Radko Kubičko je pohůnek placený Babišem. Tato tvrzení nejsem schopen doložit, a proto se panu Kubičkovi za své výroky omlouvám. 33 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Miroslav Kalousek ale situaci považuje za vyřešenou a přizpůsobit omluvu Kubičkovým požadavkům nehodlá. „Jsem přesvědčen, že jsem mu poskytl dostatečné zadostiučinění, a pokud mu to nestačí, ať si dělá, co chce,“ uvedl Kalousek v reakci na Kubičkovo vyjádření. Nezajímá ho ani to, že ho Kubičko nazval lhářem. „Takový výrok by mě zajímal jedině od někoho, koho si vážím,“ prohlásil Kalousek.



Kalouskův útok na Kubička.

Spor Kalouska s Kubičkem se táhne již rok. Na konci minulého června Kalousek na Twitteru komentoval údajnou „babišizaci Českého rozhlasu Radkem Kubičkem“. V říjnu jej pak ve čtyřech tweetech obvinil, že ho platí Andrej Babiš, což měl prý potvrzené z několika zdrojů. „Pokud to slyšíte zleva zprava, že to tak je, ten novinář se tak chová, tak prostě dostanete přesvědčení, že tomu tak je,“ řekl Kalousek již dříve LN. Kalouskovy výroky odsoudil i Syndikát novinářů.