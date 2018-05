Jančura prodává Student Agency, nabízí prodejce letenek a pobytů. RegioJet si nechá

PRAHA Přední prodejce letenek Student Agency změní majitele, píší středeční Hospodářské noviny. Radim Jančura společnost podle dokumentu, do něhož deník nahlédl, po více než dvaceti letech od založení prodává. Případný kupec by měl zaplatit přibližně miliardu korun. Podnikatel narozený v Ostravě by si měl nechat pouze autobusovou a vlakovou dopravu, kterou v roce 2015 sjednotil pod názvem RegioJet.

S informací přišly Hospodářské noviny (HN), které měly možnost nahlédnout do dokumentu, jenž shrnuje nabídku pro možné investory. Na základě provozního zisku HN odhadly hodnotu transakce přibližně na jednu miliardu korun.

HN se s dotazem ohledně prodeje Student Agency obrátily přímo na Radima Jančuru, ten je odkázal na mluvčího, který informaci nepotvrdil.

„Informace, které jsou uvedeny v dnešních HN nemůžeme potvrdit. Prodej Student Agency, nebo části jejích aktivit, není něco, pro co bychom se rozhodli a bylo na pořadu dne. Jako úspěšná firma, která je jedničkou v řadě oborů, je samozřejmě Student Agency pravidelně v hledáčku potenciálních zájemců - investorů, kteří projevují zájem o aktivity silného hráče na trhu. A nás zajímá a monitorujeme si, jaká by mohla být hodnota takové případné transakce,“ řekl pro Lidovky.cz Aleš Ondrůj, mluvčí Student Agency.



Rozvoj vlakové a autobusové dopravy

Z materiálu pro investory údajně vyplývá to, že chce Jančura upustit od prodeje letenek a zájezdů a zaměřit se na rozvoj vlakové a autobusové dopravy. Podnikatel Radim Jančura přitom na byznysu se zájezdy a zahraničními pobyty vyrostl. V roce 1993 začal ještě jako student vysoké školy zprostředkovávat au-pair pobyty v zahraničí. V roce 1996 firmu zapsal do obchodního rejstříku a pojmenoval ji Student Agency. K pobytům následně přibyla autobusová doprava a v roce 2011 začaly jezdit po Česku vlaky RegioJet.



Případný zájemce o firmu Student Agency by získal několik portálů zaměřených na prodej letenek a pobytů. Jedná se o vyhledávač Letenky.cz, který funguje od roku 2000, a představuje téměř polovinu tržeb Student Agency, dále o portál s dovolenkovými balíčky Dovolena.cz a portály Orbix.cz, Jazykovepobyty.cz a Pracovnipobyty.cz.