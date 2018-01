RECENZE: Japonská limuzína je v Ománu jako doma. Otestovali jsme luxusní novinku od Lexusu

Muskat, Omán Japonská automobilka Lexus, luxusní divize Toyoty, si pro svou mezinárodní prezentaci nové generace luxusního sedanu LS zvolila trochu netradiční destinaci: blízkovýchodní Omán. Jenže zrovna tady je LS doslova jako doma. Z velkých luxusních sedanů je totiž LS v předchozích provedeních v Ománu asi nejpopulárnějším vozem.

Zatímco v Evropě jasně trhu s luxusními limuzínami vévodí německé trio Mercedes S, BMW 7 a Audi A8, na ománských silnicích je situace zcela jiná. V této blízkovýchodní zemi je podle několikadenní sondy na místních silnicích jasným vládcem mezi velkými prémiovými sedany právě Lexus.

Možná i proto se Omán zdál evropské centrále Lexusu jako nejvhodnější lokalita k představení novinky. Naše flotila nablýskaných nových LS tu budí velkou pozornost všude, kde se objeví, častá setkání s nejstaršími typy LS nám navíc připomínají, jakou spolehlivostí a trvanlivostí se vozy japonské značky chlubí. Původní model LS 400 vznikl už v roce 1989 a patřil k nejpokrokovějším vozům své kategorie. Tímto vozem značka Lexus vznikla a tak má již pátá generace na co navazovat.

Pasažéry hýčká

LS byl doposud spíše konzervativnější model, teď ovšem dostala novinka odvážnější tvary. Povinností je veliká a pro Lexusy poslední doby tak typická maska chladiče, z boku překvapí ladné tvary s pozvolna klesající střechou, což spolu s dlouhou kapotou dodává vozu trochu dynamiky sportovních kupé. I přes tyto atributy ale nový sedan LS působí především vyváženě a elegantně, ona dynamika je rafinovaná a LS se rozhodně nesnaží tvářit jako sportovní model.



To se ostatně potvrdí ihned v interiéru. LS jsme si nejprve užili v roli pasažéra na zadním sedadle, kde je komfort hlavní prioritou. V testované nejvyšší výbavě Superior se může zadní pravé sedadlo proměnit doslova v otoman. Podmínkou je, že sedadlo spolujezdce vpředu nesmí být obsazeno, aby se mohlo posunout zcela vpřed a složit. Cestující si pak užívá pohodovou atmosféru a na zadním sedadle si může užít i masáž (masážní funkci mohou mít všechna čtyři sedadla). Vzduchový podvozek možná není tak plavný, jak by někdo čekal, ale nerovnosti tlumí skvěle, jen nepříjemná roleta na silnici znamená drobný přenos vibrací do interiéru. A LS by mohl mít i trochu lépe odhlučněné odvalování pneumatik, ale to jsou jen hnidopišské výtky.



Ty rychle zaniknou například ve vynikajícím zvuku špičkové audiosoustavy Mark Levinson. Jen málo aut „hraje“ takhle dobře. A samostatnou kapitolou je provedení interiéru. Lexus sice nenabízí tak široké možnosti individualizace detailů, jako konkurence, ale to, co v tomto ohledu připravil, je opravdu „extra“. Už od prostřední výbavy si tak lze připlatit za neobvyklý dřevěný dekor „Art Wood“, který vznikl netradičním „krájením“ dýhy a díky tomu přináší kresbu, která sice vznikla z přírodního dřeva, ale v přírodě nikdy nikde viditelná nemůže být.

A pak je tu specialita v podobě panelů broušeného skla nebo výplní dveří z ručně skládané látky po vzoru japonských origami. Obojí vypadá skvěle, ale Lexus si za to nechá pořádně zaplatit: jedinečná kombinace skla a látky vyjde zákazníka na 375 000 korun a jde objednat jen k nejdražšímu provedení Superior.



Řidiče baví

Ze zadního sedadla jsme přesedli za volant, kde má nový Lexus LS rovněž co nabídnout. V Ománu, tradiční to ropné zemi, jsme trochu netradičně usedli za volant hybridního provedení LS 500h, které má podle představ manažerů Lexusu v Evropě tvořit drtivou většinu prodejů. Jeho ústrojí kombinuje atmosférický 3,5litrový šestiválec, elektromotory a čtyřstupňovou automatickou převodovku. Lexus tomuto uspořádání říká Multi-Stage hybrid a funguje to výborně.



Výkon soustavy je 359 koní a jeho dávkování je docela samozřejmé. Pravda, ve sportovním režimu to LS 500h moc nesluší, nejlépe se auto i řidič cítí v komfortním nastavení. Při předjíždění je třeba počítat s mírnou prodlevou, chvilku trvá, než si elektronika spočítá, co je potřeba, pak ale LS 500h zrychluje s neutuchající silou a za příjemného zvukového doprovodu šestiválce. Zrychlení z nuly na 100 km/h za 5,5 sekundy (platí pro model s pohonem všech kol, který bude v Česku nabízen výhradně) je dostatečně výmluvné.



LS 500h řidiče příjemně překvapí také svou ovladatelností, především řízení je přesné a na limuzínu má i dobrou zpětnou vazbu, v zatáčkách si tak lze dovolit i dost zábavy. Aby se na dlouhé cestě řidič neunavil, pomůže řada asistenčních systémů, nám se ale víc než ty líbil velký head-up displej, díky kterému není třeba spouštět oči z vozovky – vše podstatné se ukáže tady, včetně různých varování od oněch asistentů. Nastavování funkcí auta na velkém displeji na palubní desce pomocí touchpadu chce cvik, lépe si o ovládáním svých vymožeností rozumí cestující vzadu.



V Česku chce zaujmout

Nový Lexus LS 500h má nepopiratelné kvality. Lexus by s ním chtěl výrazněji než doposud potrápit tradiční německou konkurenci. Myšleno samozřejmě na Českém trhu, v Ománu se o nic takového snažit nemusí. Cenou se nové LS rozhodně podbízet nebude, ale vzhledem k tomu, že Lexus není příznivce kdovíjakých příplatkových výbav a prvků, možná i v tomto ohledu zaujme: Nejluxusnější provedení Superior vyjde na 3,8 milionu korun, verze Prestige na 3,3 milionu. Alternativou k ní bude sportovněji kofigurované provedení F-Sport za 3,2 milionu. A základem je varianta Elegance za 2,9 milionu korun. Krom hybridu bude za stejné ceny k mání i provedení LS 500 s dvojitě přeplňovaný šestiválcem o výkonu 421 koní.