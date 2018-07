Japonsko vytvoří dopravní předpisy pro létající auta. Létat mají už v roce 2023

TOKIO Japonská vláda chce do roku 2020 vytvořit první dopravní regulace pro létající auta. Zabývat se jí má zvláštní rada, v níž zasednou technologičtí vývojáři a ministerští úředníci, napsal deník The Daily Telegraph. Země chce mít létající vozidla v provozu do roku 2023.

Rada by se poprvé měla sejít do konce letošního roku a vytvořit by měla regulace a standardy pro novou generaci aeromobilů. Výsledek by měl být ukázkou japonského technologického rozvoje na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 2020.



Tokio předpokládá, že první létající auta by mohla být používána pro dopravu v horském terénu a na odlehlé japonské ostrovy, uvedl mluvčí japonské vlády Jošihide Suga. Důležitou roli mají sehrát při záchranných operacích při přírodních katastrofách a ulevit by mohla i vytíženým japonským silnicím.

Vývojem nových technologií pro aeromobily se už zabývá řada japonských start-upů. Nejnovější elektrické prototypy připomínají velké bezpilotní stroje schopné vertikálních vzletů i přistání.



Přesto, že z technologického hlediska dochází k velkému rozvoji, Tokio zatím nestanovilo žádná bezpečnostní opatření ani operační regulace pro létající auta. V nově sestavené radě tak mimo jiné zasednou i ministři hospodářství, dopravy, infrastruktury a cestovního ruchu.

„Svět je stále více urbanizován a doprava ve městech se stále zhoršuje, budovat a udržovat silnice je navíc nákladné,“ řekl šéf projektu pro vývoj létajících aut Cartivator Rjútaró Mori, který vládní kroky ocenil. Aeromobily podle něj mohou vyřešit dopravní, ale i ekonomické problémy.