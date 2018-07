Japonský premiér varoval USA před novými cly na auta

TOKIO Japonský premiér Šinzó Abe varoval Spojené státy, že nová cla na dovoz automobilů by poškodila americkou i světovou ekonomiku. Upozornil rovněž, že japonský vývoz automobilů nepředstavuje žádnou hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Americká vláda začala v květnu na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vyšetřovat vliv dovozu automobilů na národní bezpečnost. Vyšetřování by mohlo vést k zavedení podobných cel, jaká Washington v březnu začal uplatňovat na dovoz oceli a hliníku. Trump při květnovém setkání se zástupci automobilek uvedl, že na některá auta plánuje uvalit cla ve výši 20 až 25 procent.



Abe upozornil, že japonský automobilový sektor po desetiletí investuje miliardy dolarů do továren v USA, které zaměstnávají statisíce lidí. Poukázal rovněž na to, že japonské automobilky v USA vyrábějí zhruba 3,8 milionu vozů ročně. To představuje více než dvojnásobek ve srovnání s počtem automobilů, které do USA vyvážejí z Japonska.

„Japonsko poskytuje dobrá pracovní místa a velkou měrou přispívá k americké ekonomice,“ uvedl premiér. Dodal, že zavedení restriktivních opatření by mělo negativní dopad na americkou ekonomiku a mohlo by způsobit obrovskou újmu světové ekonomice.