Dvořák pozval Soukupa do ČT na diskuzi. Ředitel Barrandova přijde rád, má ale mnoho podmínek

PRAHA Podruhé během jediného týdne se generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup v jednom ze svých pořadů důrazně „obul“ do České televize. Veřejnoprávní médium jeho slova označilo za nepravdy a manipulativní tvrzení, které nejprve vyvracelo. Nyní přistoupilo k ráznému řešení: Soukupa pozvalo k přímé diskuzi s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Šéf Barrandova přijde rád, má ale několik podmínek.

„O České televizi zaznělo hodně nepravd. Pojďme to s panem Soukupem probrat v pondělní Devadesátce na ČT24. Pozvali jsme ho do diskuze s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem,“ informovala veřejnoprávní televize na Twitteru po odvysílání dalšího - v pořadí již druhého - dílu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, v němž šéf Barrandova kritizoval ČT za údajnou nehospodárnost a neobjektivitu.

Jaromír Soukup ve čtvrtek v tiskovém prohlášení uvedl, že pozvání s radostí přijme. Aby se tak ale stalo, musí prý Česká televize splnit několik podmínek. Zejména zveřejnit v registru smluv kontrakty s dodavateli na výrobu všech seriálů, nákupu hotových pořadů či sportovního obsahu.

Soukup: Diskuze? Navrhuji Barrandov

„V plném znění a bez zbabělého začerňování,“ podotkl Soukup. Jako nezbytné pak považuje zveřejnění smluv, v nichž je uveden jako kreativní producent Jan Maxa. A to prý kvůli „bezprecedentnímu konfliktu zájmů“.

„V současné době můžeme rovnocenně vést debatu o správnosti sestavení účetní závěrky a o auditorské zprávě, což je vzhledem k mému právnickému vzdělání a platné licenci daňového poradce možné, nicméně vzhledem k absenci podobného vzdělání u pana Dvořáka by taková debata byla zjevně nevyrovnaná. Co jednotlivé položky tvoří, ví v zásadě jen pan Dvořák, koncesionáři včetně mě nikoliv,“ uvedl Soukup s tím, že aktuálně nemá možnost se na debatu připravit.



Dvořákovi na závěr připomněl, že jej v dostatečném předstihu před vypuknutím slovní „přestřelky“ zval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa. Ředitel ČT si prý nechal předložit odvysílané epizody, na pozvání ale nereagoval.



Generální ředitel TV Barrandov mimo jiné rovněž dal ve zvážení úvahu o přehodnocení platformy. Místo pořadu Devadesátka, na nějž se podle jeho slov téměř nikdo nedívá, navrhuje Dvořákovi svou relaci Kauzy Jaromíra Soukupa. Ta prý může nabídnout několikrát vyšší sledovanost.



Deset stránek nepravd a manipulací?

Česká televize už dříve údajné nepravdy a manipulativní tvrzení vyvracela právě na svém twitterovém profilu a posléze také prostřednictvím desetistránkového dokumentu, jenž zveřejnila v úterý. Nevylučuje přitom ani možnost, že se bude bránit právní cestou.



Jeden ze Soukupových výroků, na který se ČT ve vydaném dokumentu zaměřila, zněl, že „veřejnoprávní televize nepodléhá žádné kontrole“. Podle veřejnoprávní televize to ale není pravda. Připomíná, že hospodaření ČT naopak podléhá třístupňové kontrole a je každoročně prověřováno nezávislým auditorem.



Česká televize se ohradila také proti Soukupovým slovům j jejím rozpočtu, zejména části týkající se koncesionářských poplatků. Podle generálního ředitele a majitele TV Barrandov v jedné osobě operuje ČT s příjmy kolem sedmi miliard korun, z čehož skoro 6,2 miliardy by měly tvořit právě koncesionářské poplatky. Dodal, že diváci platí poplatky, aniž by měli možnost si vybrat.

Jaromír Soukup ve svém pořadu na TV Barrandov hovoří o pořadu České televize Newsroom.

Veřejnoprávní médium se proti tomu bránila tím, že částka za koncesionářské poplatky pro rozpočet 2018 činí 5,66 miliardy a podotkla, že je platí pouze občané, kteří vlastní televizní přijímač.



Soukup: O Dvořákovi nikdo neví

Soukup se mimo jiné pustil i do šéfa ČT Petra Dvořáka, o němž prohlásil, že „je možné, že o něm diváci nikdy neslyšeli ani ho neviděli“. Podle ČT je to nesmysl. Spočítala, že za poslední dva roky citovala česká média Dvořáka ve 1965 případech.

TV Barrandov ovšem veškeré reakce ČT zpochybnila. „V návaznosti na několik zpráv, které zpochybňovaly informace uvedené ve středečním vysílání (ze dne 28. února) Kauz Jaromíra Soukupa, a lživých protiargumentů České televize a jejího generálního ředitele Petra Dvořáka se televize Barrandov rozhodla důrazně ohradit proti těmto tvrzením,“ uvedla ve středu v tiskové zprávě mluvčí televize Marie Opálková.



Jednou z klíčových hodnot Barrandova je podle ní „důsledné dodržování naprosté objektivnosti a ověřitelnosti dat“. Uvedla to v souvislosti s tím, že už průběhu zmiňovaného vysílání pořadu Česká televize, potažmo její generální ředitel, prostřednictvím twitterového účtu jednotlivé argumenty a fakta vyvracela.