Je třeba otevřít data i služby

PRAHA Jeden účet, přes který ovládnete veškeré své finance, ať je máte uložené kdekoliv. Tak by měla vypadat revoluce na bankovním trhu, poté co v půli ledna vstoupila v platnost evropská směrnice PSD2. Přestože se Česko zařadilo v EU mezi prvních 13 zemí, které regulaci přijaly už v lednu, slíbená revoluce je ještě daleko.

„V současnosti se snaží aktivně otevírat zhruba jen pět až šest bank,“ uvedl Tomáš Hládek, expert pro platební styk z České bankovní asociace, na pondělní konferenci LN nazvané Otevřené bankovnictví.Na té debatovali zástupci bank, regulátorů i fintech (finančně-technologických) společností. Jednou z příčin pomalejšího tempa je i to, že „není jasné, jaká data, v jakém rozsahu as kým mají být sdílena“, dodal Hládek s tím, že „banky také nemají příležitost, s kým otevírání testovat“.

To potvrzuje i manažer otevřeného bankovnictví České spořitelny Martin Medek. Ta byla první velkou bankou na českém trhu, která zpřístupnila vybraná data třetím stranám. „Dosud se připojilo 20 až 30 nebankovních subjektů,“ upřesnil Medek.

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda potvrdil, že centrální banka je připravena vydávat licence pro platební styk více nebankovním subjektům. Ty ale musí splnit celou řadu přísných kritérií. „Zásadní je požadavek na bezpečnost sdílených dat,“ zdůraznil Benda. Právě bezpečnost sdílených dat je totiž klíčová pro většinu lidí pro udělení souhlasu, že s údaji o jejich účtech mohou nakládat i nebankovní společnosti.

Efektivní spolupráce bank a domácích fintech firem může český trh uchránit před dominancí globálních provozovatelů webových ekosystémů s provázanými službami, které stále více pronikají i do zprostředkovávání finančních služeb. Mezi nimi dominují GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) či čínský BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi).

„Revoluci nepřináší PSD2, ale generace skloněných hlav (lidé sklonění nad displeji svých chytrých telefonů – pozn. red.). Digitalizace je nevyhnutelná, přesto si i na tomto poli můžeme uchovat prostřednictvím spolupráce domácích bank a fintech společností suverenitu. Příkladem je dobře fungující domácí trh e-shopů, díky kterému se Amazonu nevyplatí sem vstoupit,“ řekla Maria Staszkiewiczová, šéfka České fintech asociace.

Martin Medek z České spořitelny zdůrazňuje, že zpřístupňování dat nemůže být samoúčelné. Česká spořitelna například ve svém novém internetovém bankovnictví George umožní klientům přístup ik účtům jiných bank. „Nestačí ale vidět jen zůstatky. Je potřebné mít náhled do transakční historie, abychom mohli klientům poskytnout poradenství, jak co nejlépe nakládat s jejich penězi,“ vysvětlil Medek. „Otevírat musíme nejen data, ale také služby. Klienti musí získat z otevřených dat konkrétní přidanou hodnotu. Kdyby tomu tak nebylo, otevírání dat by bylo k ničemu,“ uzavřel Medek.

VOJTĚCH WOLF