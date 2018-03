Jedna z nejbohatších charit má na účtu 475 miliard korun, odkázal jí je zakladatel IKEA

PRAHA Zakladatel nábytkové velmoci IKEA, Ingvar Kamprad, odkázal švédské neziskové organizaci Kamprad Family Foundation sumu 475 miliard korun. Stejnou částku si mezi sebou rozdělí i jeho čtyři děti.

Kamprad byl před svou nedávnou smrtí osmým nejbohatším mužem na světě. Na charitu odkázal polovinu svého jmění ve výši 23 miliard dolarů, v přepočtu téměř půl bilionu korun, uvedl server Quartz. Z neziskové organizace Kamprad Family Foudation se tak stala jedna z nejbohatších.

Zřizovatel firmy IKEA zemřel 27. ledna, ve své závěti sepsané v roce 2014 odkázal půlku svého majetku „potřebným“. Za celý svůj život nabyl majetku v přepočtu za 951 miliard korun. Nyní polovina toho putuje na charitu, polovinu si rozdělí jeho čtyři děti Peter, Jonas, Mathias a Annika.

Jedním z úkolů nadace je oživení průmyslu v severním Švédsku. „Kamprad chtěl, aby tam mladí mohli žít a nemuseli odtud odcházet,“ sdělil ředitel nadace Per Heggenes švédskému listu Dagens Nyheter.



I přes to, že se Kampradovo bohatství dalo poměřit s majetkem zakladatele Googlu či šéfem firmy Oracle, vedl poměrně skromný život. Například místo soukromého tryskáče měl raději ekonomickou třídu a nízkonákladové aerolinky. Na převzetí ceny Podnikatel roku dorazil pozdě, protože jel autobusem. Dokonce se i oblékal skromně, a traduje se, že nakupoval zboží ve slevách. Ke skrovnosti nabádal i své zaměstnance, kterým ovšem říkal „spolupracovníci“. Prý museli psát na obě strany papíru a zbytečně neplýtvat světlem v místnosti.

Štědřejším donátorem, než byl Kamprad, je Warren Buffett, který od roku 2006 věnoval nadacím 27,5 miliardy dolarů. Spolu s Billem Gatesem přesvědčují nejbohatší lidi světa, aby alespoň polovinu toho, co mají, věnovali charitám. Do loňského roku se do výzvy připojilo přes 170 lidí.

Nadační fondy zásobují také například podnikatelé Steve Ballmer (šéf Microsoftu), Jan Koum (zakladatel WhatsApp) a Laurene Powell Jobsová (manželka Stevea Jobse).