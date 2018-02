Jen desetina lidí nechce pracovat se zaměstnanci seniory, ukazuje průzkum

PRAHA Většina zaměstnanců oceňuje, když jsou součástí jejich pracovního týmu starší kolegové. Jen asi desetina lidí nechce pracovat s kolegy seniory. Informovala o tom ve čtvrtek personální společnost Předvýběr.CZ s odvoláním na průzkum, který pro ni uskutečnila agentura STEM/MARK. Formou internetového dotazování v něm odpovědělo 509 respondentů.

Celkem 87 procent dotázaných podle průzkumu uvedlo, že by chtěli pracovat se starším kolegou. Pouze 13 procent lidí odpovědělo „spíše ne“ a odpověď „určitě ne“ neuvedl nikdo.



Seniorní zaměstnanci, tedy lidé ve věku 50 až 65 let, jsou podle 58 procent dotázaných stejně výkonní, naopak 24 procent respondentů o nich soudí, že jsou méně výkonní než mladší kolegové. Téměř pětina lidí se domnívá, že senioři jsou výkonnější než mladí.

Negativní obraz starších zaměstnanců vytvářejí podle společnosti mladí lidé ve věku 18 až 29 let, kteří častěji než zbytek populace uváděli, že starší zaměstnanci jsou méně výkonní. Případné nedostatky v jejich práci připisovali vyššímu věku častěji než celý dotazovaný vzorek a také významně větší podíl jich spíše nechce pracovat se starším kolegou.

„Zjištění představují významné argumenty pro zaměstnavatele. Ti mají často strach, že senioři nejsou stejně výkonní a nezapadnou do mladšího týmu,“ uvedl ředitel společnosti Předvýběr.CZ František Boudný. „Rozumní personalisté vědí, že je to nesmysl, a nyní to potvrzují i výsledky výzkumu. Zvlášť nyní, kdy je na trhu naprostý nedostatek zájemců o práci, si spousta firem začíná uvědomovat výhody zaměstnávání lidí se zkušenostmi,“ dodal.