Jihočeské a Zlínské silnice jsou po nočním sněžení sjízdné s opatrností

ČESKÉ BUDĚJOVICE/ZLÍN Jihočeské silnice jsou po nočním sněžení sjízdné s opatrností. Někde sněhu napadlo i deset centimetrů. Teploty se ráno držely pod nulou, místy byla mlha. Na Zlínsku jsou silnice většinou také sjízdné s opatrností a mokré po chemickém posypu. Ve Zlínském kraji je místy mlha, na Uherskohradišťsku sněží, a dohlednost je proto snížená.

Na Jihočesku jezdí všechny sypače, na vozovkách může být i tak ujetá vrstva sněhu, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Větší problémy v dopravě ráno podle silničářů nebyly.

Sněžit začalo asi hodinu po půlnoci. „Přešlo to přes celý kraj od západu na východ. Je potřeba jezdit se zvýšenou opatrností,“ uvedl dispečer. Ranní teploty se v Jihočeském kraji pohybovaly od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia.



Občasné sněhové přeháňky nebo sněžení se podle předpovědi meteorologů budou na jihu Čech objevovat i během dne. Nejvyšší teploty budou od nuly do tří stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech zůstanou pod nulou.

Na silnici u Buchlovic ve Zlínském kraji na hlavním tahu na Brno se mohou vyskytovat zbytky sněhu a ledu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku leží místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem, místy jsou ledové koleje, při oteplení se tvoří sněhová kaše.

Teploty v kraji se pohybují od minus tří do jednoho stupně Celsia. Podle předpovědi meteorologů by dnes na většině území kraje mělo občas sněžit, teploty by odpoledne měly vystoupat až ke třem stupňům Celsia. Vát by měl slabý vítr.