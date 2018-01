Brněnské nádraží se přestěhuje. Zastupitelé podpořili jeho odsun k řece

BRNO Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) podpořil stavbu hlavního vlakového nádraží v odsunuté poloze u řeky. V pondělí řekl, že chce, aby se stavělo co nejdříve a s přispěním peněz z Evropské unie. Jeho vyjádření se shoduje s rozhodnutím jihomoravských zastupitelů, kteří na pondělní schůzi podpořili odsun nádraží. Druhou variantou je stavba ve středu města pod Petrovem poblíž současného nádraží. Vokřál až dosud žádnou z variant nepodporoval. Konečné rozhodnutí o poloze vydá vláda, dnešní stanovisko kraje a také města, které se ještě nevyjádřilo, bude doporučující.

Současné nádraží už kapacitně nestačí. Stavba nového má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026.

U odsunu tak nejspíš bude možné čerpat peníze z EU, u Petrova je to nepravděpodobné. Vokřál je i krajským zastupitelem, ale dnešního hlasování se nezúčastnil kvůli pracovnímu setkání ohledně stavby koncertního sálu v Brně. Novinářům ale řekl, že by hlasoval.

„Je třeba začít co nejdříve, a pokud možno za peníze z Evropské unie. Uvolní se tím konečně rozvoj města směrem na jih, což se kvůli stávající poloze a diskusím od roku 1928 dosud nepodařilo,“ uvedl Vokřál. O novém nádraží v Brně se mluví bezmála 100 let.

Nádraží pod Petrovem by znamenalo výluky

Podle Vokřála je kultivované centrum směrem k Lužánkám a na Mendlovo náměstí, ale chybí směrem na jih. „Podle architektonické studie tam může vzniknout plnohodnotná městská část doplňující centrum města s bydlením pro 20 000 až 30 000 obyvatel,“ doplnil Vokřál. Podle něj by stavba nádraží pod Petrovem znamenala velké výluky na mnoho let, což by si nikdo z cestujících nepřál.

Brno zatím jasné stanovisko k variantám o nádraží nedalo. Chce si nejprve udělat průzkum veřejného mínění a rozhodnutí vydat v únoru. Vokřál dosud neřekl, kterou variantu podporuje.

Vyjádřil se však poté, co někteří jeho koaliční kolegové z města ze Strany zelených podpořili na krajském zastupitelstvu nádraží pod Petrovem. Zastánci varianty pod Petrovem poukazují na to, že odsunutá varianta prodlouží lidem cestování a bude tam horší napojení městské hromadné dopravy.