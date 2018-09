Jílková si vyslechne Jolandu. Známá ezoterička vystoupí v diskuzi České televize

PRAHA Známá televizní kartářka a věštkyně Jolanda se vrací na obrazovky. Ezoterička, která proslula svým svérázným vystupováním a kostrbatým projevem, bude jedním z hostů čtvrtečního vysílání diskuzního pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou v České televizi. Debata bude tématicky zaměřená na karty a astrologii.

Diskuzi, která by se podle České televize měla týkat zejména předpovídání budoucnosti a rozšířené víry v nadpřirozené schopnosti, bude vysílat kanál ČT1 ve čtvrtek ve 21:35.



Sedmašedesátiletá věštkyně, jež se do paměti televizních diváků zapsala jako autorka slovní spojeních „tady vidím velký špatný“, „hodně vysoko míříš“ či „hodně budeš někde“, ovšem není jedinou stoupenkyní ezoterismu, která v pořadu vystoupí.







Zúčastní se jej také kartářka Ivana Regina Kupcová Sádlová a jasnovidka Tereza Skálová Demeová. Mezi diskutéry bude dále také předseda Ateistů ČR Petr Tomek, teolog Petr Jan Vinš, psycholog Jeroným Klimeš, místopředseda Astrologické společnosti ČR Radko Tobičík nebo prezidentka Evropské rady skeptických organizací Claire Klingenberg.



Podle jakého kritéria Česká televize hosty vybírala a proč se rozhodla právě pro zmiňovanou osmičku, není zřejmé. Na dotazy serveru Lidovky.cz dosud nereagovala.

V upoutávce nicméně médium zve ke sledování s tím, že by diváci měli dostat odpovědi na následující otázky: Proč jsme největší ateisté v Evropě a přitom holdujeme kartářkám a horoskopům? Co je příčinou tohoto stavu? Může záporná nebo kladná předpověď budoucnosti ovlivnit osud člověka? Je úspěšnost předpovědi budoucnosti větší než pravděpodobnost, že se to stane? Máme předurčený osud? Vidí astrologové a kartářky více než ostatní nebo je to podvod a vyhazování peněz?



Jolanda se poprvé objevila na televizních obrazovkách v roce 2011 v pořadu TV Barrandov s názvem EZO.TV. Kvůli své neuhlazené češtině se nedlouho poté stala populární. Sestřihy s jejími věštbami dodnes kolují po internetu, ačkoliv v televizi již delší dobu nevystupuje. Zároveň její proroctví posloužila pro vznik řady parodických videí.