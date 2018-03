Jiří Šimáně je připraven odkoupit podíl CEFC v Travel Service

Podnikatel Jiří Šimáně pozorně sleduje události v čínské společnosti CEFC. Zásadní jsou pro něj díky 49 procentnímu podílu CEFC v jeho Travel Service. Další postup a spolupráce s CEFC podle Šimáněho závisí na politice jejího nového vlastníka nebo spoluvlastníka. Prohlásil také, že je případně připraven čínský podíl v Travel Service odkoupit.

Jiří Šimáně, zakladatel a spolumajitel finanční skupiny Unimex group a jedenáctý nejbohatší Čech s majetkem přes 11 miliard, sledoval výsledky cesty hradního kancléře Vratislava Mynáře a prezidentova poradce Martina Nejedlého a šéfa evropského zastoupení CEFC Jaroslava Tvrdíka do Číny velice bedlivě. Řekl to v rozhovoru pro Deník.cz.



Šimáněho investice Travel Service na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Předloni firma Travel Service i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů IFRS čistý konsolidovaný zisk 344 milionů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun. Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Ta do společnosti Travel Servise vstoupila v roce 2015 s podílem 49 procent. V roce 2016 Jiří Šimáně spolu s CEFC zachránil pražskou Slavii, stal se prezidentem klubu a jejím spoluvlastníkem s podílem 40 procent. Z klubu nakonec odešel a svůj podíl prodal CEFC.

Jaroslav Tvrdík měl totiž v Číně zjistit aktuální dění v čínské společnosti CEFC, která drží 49 procent akcií v Travel Service.

Z čela CEFC má odejít Jie Ťien-ming a do CEFC Europe má vstoupit významná čínská firma. Mynář také přijel s ujištěním, že záležitost neovlivní CEFC Europe a její byznys s českými firmami.

Jiří Šimáně s čerstvými informacemi nakládá opatrně a nechce spekulovat. Stojí si za tím, že smlouvou, kterou podepsal s CEFC si byl jistý. “Nevystavovali jsme se žádnému riziku a neměli jsme důvod pochybovat o tom, že CEFC má kontakty a finanční možnosti společnost posunout dál,” řekl Deníku.

Spekuluje se o tom, že podíl CEFC v Travel Service převezme jiná státní agentura, což je pro Šimáněho zásadní věc. Politiku nového vlastníka nebo spoluvlastníka CEFC si netroufá odhadovat. V případě, že nový vlastník ale bude chtít opustit český trh, je Šimáně připraven podíl CEFC v Travel Servise odkoupit.

Pro Deník doslova řekl: “Pokud to bude ta nejlepší z možností, které budou na stole, jsme připraveni podíly odkoupit. V situaci, kdy neznáte nového akcionáře a nemůžete dělat zásadní rozhodnutí, je to určitě řešení a my jsme na něj připraveni. Po dvaceti letech budování firmy vám nemůže být jedno, jak a v jakých rukou firma skončí.”